3成早期乳癌會再復發！醫：關鍵在服藥

2018年10月05日 12:33 中時 林周義

篩檢的落實已助民眾及早發現乳癌，但許多人卻不知道，早期乳癌患者中，仍有3成的人會再復發、轉移。萬芳醫院乳房外科主任張渭文醫師表示，晚期復發者多為荷爾蒙陽性者，若徹底進行荷爾蒙治療，即可降低復發的可能，呼籲病友勿忘記服藥，或自行停藥。

54年次的楊小姐育有兩子，7年前因右腋下淋巴腫起像彈珠，到院檢查才意外發現右乳有個硬幣大小的腫瘤，確診乳癌。手術後恢復良好。健康好轉之際，隔年先生卻驟逝，再過半年，竟又確診淋巴癌。

張渭文表示，乳癌病人的存活期較長，即便罹癌後10年，仍有復發、轉移的可能，復發者又以荷爾蒙為陽性者居多。這類患者對化療的反應較鈍，癌細胞易躲過化療的追殺，不一定能被「趕盡殺絕」，因此荷爾蒙的治療極為重要。一般人在康復後仍需進行5年荷爾蒙治療，較年輕的患者則需治療長達10年。

張渭文表示，2、3成的人因荷爾蒙藥物的副作用（如：停經、骨質流失）而忘記、自行停藥，若能徹底進行荷爾蒙治療，復發的機率也會減低許多。

乳癌復發時症狀都較輕微，難以及早發現，且復發的位置不一。張渭文表示，遠端轉移的位置以肝、肺、腦、骨頭居多。癌症轉移至肝臟者，會出現黃疸症狀；轉移至肺部者，會覺得喘；轉移至骨頭，會感覺骨痛；轉移至腦部，則會感覺頭痛、頭暈。

張渭文提醒，若等到出現症狀才就醫，癌症也會變得更嚴重，建議患者在完成治療後，定期追蹤。即便已經康復5年，仍建議每年進行一次檢查，以免復發後措手不及。

適逢10月粉紅絲帶國際乳癌防治月，乳癌病友協會將於明（6日）下午1點至5點邀請病友參與野餐活動，另也設有衛教攤位供民眾闖關，盼喚起各界對乳癌的重視。

(中時 )