國慶日見！國軍秀短片「十十刻刻、展現榮耀」

2018年10月05日 12:47 中時 楊佳穎

國軍發布「十十刻刻、展現榮耀」短片。（國防部提供）

雙十國慶即將到來，國軍今年除了出動三軍樂儀隊、憲兵指揮部快反連重機排，還首度安排空軍福克50、C-130運輸機、P-3C反潛機隊慢速衝場，並由幻象戰機飛越總統府上空，為國慶大典劃下句點，精彩可期；而國防部5日也發佈「十十刻刻、展現榮耀」短片，讓大眾搶先一窺展演部隊官兵每日勤訓精練畫面。

今年國慶活動以「2018台灣共好Taiwan together」為主題，將在10日上午於總統府前重慶南路、凱達格蘭大道及南、北廣場舉行。在序幕暖場階段，將由國防部三軍樂儀隊、憲兵指揮部快反連重機率先登場，並由空軍福克50、C-130運輸機、P-3C反潛機隊慢速衝場，為國慶大會慶典揭開序幕。

緊接著在大會階段，將邀請6位「燈塔守護者」，搭配40位國防大學合唱團領唱國歌，並由空軍幻象戰機壓軸，自總統府上空朝向台北101飛越，將慶賀氣氛帶至最高潮，為民眾留下難忘的國慶回憶。

國軍參演部隊近期也為國慶大典進行多次預演校閱，國防部5日也率先發布由心戰大隊製作的「十十刻刻 展現榮耀」短片，強調中華民國重要的日子國軍不缺席，展演部隊官兵每日勤訓精練，只為呈現最完美的演出，也為慶典注入國軍熱情、活力與堅毅的特質，「我們國慶日見！」

(中時 )