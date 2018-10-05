國慶日見！國軍秀短片「十十刻刻、展現榮耀」

國軍發布「十十刻刻、展現榮耀」短片。（國防部提供）

友善列印
中時
國軍發布「十十刻刻、展現榮耀」短片。（國防部提供）

雙十國慶即將到來，國軍今年除了出動三軍樂儀隊、憲兵指揮部快反連重機排，還首度安排空軍福克50、C-130運輸機、P-3C反潛機隊慢速衝場，並由幻象戰機飛越總統府上空，為國慶大典劃下句點，精彩可期；而國防部5日也發佈「十十刻刻、展現榮耀」短片，讓大眾搶先一窺展演部隊官兵每日勤訓精練畫面。

今年國慶活動以「2018台灣共好Taiwan together」為主題，將在10日上午於總統府前重慶南路、凱達格蘭大道及南、北廣場舉行。在序幕暖場階段，將由國防部三軍樂儀隊、憲兵指揮部快反連重機率先登場，並由空軍福克50、C-130運輸機、P-3C反潛機隊慢速衝場，為國慶大會慶典揭開序幕。

緊接著在大會階段，將邀請6位「燈塔守護者」，搭配40位國防大學合唱團領唱國歌，並由空軍幻象戰機壓軸，自總統府上空朝向台北101飛越，將慶賀氣氛帶至最高潮，為民眾留下難忘的國慶回憶。

國軍參演部隊近期也為國慶大典進行多次預演校閱，國防部5日也率先發布由心戰大隊製作的「十十刻刻 展現榮耀」短片，強調中華民國重要的日子國軍不缺席，展演部隊官兵每日勤訓精練，只為呈現最完美的演出，也為慶典注入國軍熱情、活力與堅毅的特質，「我們國慶日見！」

(中時 )

台南》強化溪北交通動能 賴惠員… 台南》議員參選人放置看板與民眾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。