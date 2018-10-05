MLB》季後賽首戰先發不是我？ 柯蕭曾詢問教練原因

2018年10月05日 12:44 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

道奇隊王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）本季錯過季後賽首戰先發機會，道奇隊的這個決定引發不小討論，且柯蕭也曾因此詢問總教練羅伯茲(Dave Roberts)原因，但他拒絕透露更多內容。

道奇5日與勇士隊進行5戰3勝制的國聯分區系列賽，令人驚訝的是，道奇隊首戰先發投手並非借所預期的柯蕭，而是柳賢振。羅伯茲對此表示：「這個作法是要確保2位投手在先發出賽後都能休息5天的時間，如果讓柯蕭投第1場比賽，雖然他能休到5天，但柳賢振得休息6天才能出賽。」

對於球隊的決定，柯蕭表示，他曾因此詢問原因，且也接受這樣的決定，不過他拒絕透露詳情，「這無關乎我同不同意，球隊有球隊的理由，而我可以接受。」柯蕭說。

羅伯茲說：「柯蕭是這個世代最好的投手，未能在季後賽首戰先發，很顯然對他是個巨大犧牲，但這並不會影響到他的心理與生理，他會專注在季後賽的投球當中並且幫助球隊。」

從數據上來看，柳賢振本季例行賽7勝3敗、自責分率1.97，柯蕭則是9勝5敗、自責分率2.73。柳賢振在本季季後賽前，生涯季後賽自責分率2.81，柯蕭則是4.35。柳賢振5日先發迎戰勇士隊，7局止被擊出4支打，投出8次三振沒有失分，助隊以6比0獲勝，6日將由柯蕭掛帥先發爭取系列賽第2勝。

談到隊友柳賢振，柯蕭也讚道他本季投球非常棒，至於自己錯過季後賽首戰先發一事，柯蕭自信道：「我不需向任何人證明自己，這也不會打擊到我。能夠連續6年在季後賽出戰，才是讓我最期待的事。」

(中時電子報)