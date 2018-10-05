班主任是攝狼 偷拍女學生如廁多達40G

39歲林姓升學補習班班主任，涉嫌在廁所裝針孔攝影機偷拍女學生如廁，被依妨害秘密罪嫌送辦。(蔡依珍攝)

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39歲林姓升學補習班班主任，涉嫌在廁所裝針孔攝影機偷拍女學生如廁，被依妨害秘密罪嫌送辦。(蔡依珍攝)
39歲林姓升學補習班班主任，涉嫌在廁所裝針孔攝影機偷拍女學生如廁，被依妨害秘密罪嫌送辦。(蔡依珍攝)

班主任竟是攝狼！桃園一間科大升學補習班的39歲林姓班主任，涉嫌在廁所裝針孔攝影機偷拍女學生如廁，時間長達5年、上千個檔多達40G，直到去年2月女學生發現才曝光，被害人原選擇原諒，卻遲遲等不到道歉，3名女學生上月正式對林男提告，警訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

39歲的林姓男子在一間連鎖升學補習班桃園分班擔任班主任兼負責人，卻在補習班女廁內裝設針孔攝影機，偷拍女學生上廁所及換衣服畫面，直到去年2月有女學生察覺天花板有異狀，找來同學查看，驚見是攝影機，上廁所「全都錄」，連忙告知班主任，豈料林男當場坦承「拍的人就是我」，女學生只好求救其他女老師。

一群人打開天花板發現針孔攝影機和硬碟，裡頭的偷拍影片多達上千個、總容量近40G，甚至還在林男平時借大家用的私人電腦D槽裡，發現偷拍影片，女學生人心惶惶，因林男跪求原諒，女學生們一度心軟，但卻遲遲等不到林男正式公開道歉，其中3名已年滿18歲的女學生，上月正式到桃園警分局武陵所提告。

警方立即通知林男到案，並查扣他的筆電和攝影設備，林男坦承偷拍，但強調案件爆發後檔案就已刪除，自己也離職以示負責，警訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

(中時 )

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