逆轉？賴清德：觀塘案若過關 將評估停建深澳電廠

行政院長賴清德（左）與經濟部長沈榮津（右）在立法院答詢。（姚志平攝）

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民進黨立委羅致政在5日總質詢中針對深澳電廠問題詢問行政院長賴清德。（姚志平攝）
桃園觀塘港的藻礁。（中油提供）

蔡政府宣布重啟深奧燃煤電廠，引爆北台灣空汙危機，牽動年底九合一大選。如今，在民意反彈下，行政院長賴清德剛剛在立法院宣示，經濟部如果站在專業立場，認為中油觀塘第三天然氣接收站可以順利興建，經濟部會重新盤點、檢討天然氣發電的能源計畫；如果新的天然氣能源發電計畫，可以滿足電力供應需求的話，行政院可以同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可行性。

賴清德稍早在立法院接受施政總質詢時，民進黨立委羅致政詢問，在天然氣供應相對穩定成長的情況下，請問深奧燃煤電廠是否有檢討繼續興建的可能性？

經濟部長沈榮津先是表示，政府在規劃燃氣機組的發電佔比時，現在是要從35％提升到2025年的50％，相對這時候天然氣的用氣量就會大幅增加；所以現在就有所謂要設置中油觀塘第三天然氣接收站的必要。他說，這個接收站有助於供氣量的足夠與穩定，所以在此條件下，「政府會來全面盤點跟檢討，燃氣機組的規劃。

羅致政追問，所以在天然氣穩定成長的情況下，我們是可以去檢討深澳電廠是不是要興建的可能性，是不是？沈榮津說，經濟部會盤點、檢討燃氣機組的規劃，新的規畫如果可以滿足用電需求的話，政府可以重新評估停止深澳計畫。

羅致政進一步詢問賴清德，沈榮津的說法，是不是就是代表行政院的立場？賴清德似乎有備而來，連續三度講了這段話。他說，行政院同意沈榮津的宣示，如果中油觀塘第三天然氣接收站環評通過，可以順利興建，經濟部他要重新盤點、檢討天然氣發電的能源計畫；到時候，如果新的天然氣能源發電計畫，可以滿足電力供應需求的話，行政院可以同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可行性。

賴清德也說，政府的責任是穩定供電，還有空汙減排，而深澳電廠的用意也是如此。他說，深澳電廠是舊的電廠，不是從無到有，而且是更新使用超超臨界加上除汙設備，目標就是要穩定供電與減排汙染，很可惜卻有人用錯誤的假照片做政治操作，汙名化深澳電廠，我覺得這是非常不應該的。

(中時 )

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