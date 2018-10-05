台版《熔爐》 美崙啟能性侵案 狼師張組長加重性交罪起訴

2018年10月05日 12:51 中時 張祈

花蓮縣某啟能發展中心爆發收容的多名智能障礙院生長期遭張姓行政組長猥褻、性侵，情節如同韓片《熔爐》翻版，花蓮地檢署偵查終結，依加重強制性交等罪嫌起訴張男；另，檢方偵查發現，啟智中心張姓主任曾接獲院生反應，但視若無睹，未依規定通報，疑似包庇，將另案提起公訴。

成立12年的美崙啟能中心，專收容身心障礙與發展遲緩幼童與成人，因38歲吳姓護理師偶然發現院內張男惡行，且院方知情還試圖掩蓋，2名院生向她淚訴遭性侵，因擔心說出口會被趕出去默默隱忍，吳姓護理師暗中蒐證，發現其他受害院生，年齡約在從10餘歲到30餘歲都有，6月初蒐證完後她提出辭呈並向社會處檢舉，社會處也隨即轉報警方。

調查期間警方約談院內36名院生，張男始終否認犯案，任職花蓮啟能發展中心的吳姓主任也堅稱不知情，還為張男喊冤，稱他與「院生互動良好」，指向辭職的吳姓護理師「挾怨報復」。

花蓮地檢署偵查終結，檢方認為，張男為該機構行政組長，長期從事慈善事業，卻利用被害人信任，2015至2018年間利用權勢對5名院生伸出狼爪，對張所犯上開10次加重強制性交罪、2次加重強制猥褻罪、1次加重強制性交未遂罪、1次性騷擾罪。

另外，2015年即有院生反應遭張男性侵、性騷擾，院內吳姓主任疑似視若無賭，且未依規定通報主管機關，在調查期間還私下提供被害人資料給張男，作為告訴送上使用，影響被害人隱私及啟能中心師生間信任關係，檢方指出，將另案起公訴，違反通報義務，請花蓮縣政府社會處處分。

(中時 )