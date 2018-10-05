藍營公投案數據相近 綠委批「三案皆弊」

民進黨立委賴瑞隆（左起）、周春米、李俊俋、鄭運鵬5日舉行記者會。（姚志平攝）

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中選會今公布國民黨反核食、反深澳電廠2項公投案連署書查核結果，雙雙越過連署門檻，但其中都有1.1萬份「死亡連署」。民進黨立法院黨團上午舉行記者會，批評國民黨反空汙、反核食及反深澳3案的連署人數、死亡人數及偽造比例幾乎一模一樣，合理懷疑這3案是系統性、結構性作弊，痛批「作弊的公投案、作弊的國民黨。」

民進黨團幹事長李俊俋表示，公投法明確規定，公投案連署必須由本人親自簽名蓋章，從這3案看來，推測來源是同一份名單，因為死亡率、偽造率、甚至姓名、身分證字號和戶籍地址等認知錯誤、抄錯的地方都一樣，會請中選會提供一些案例，比對這些案例，看看已經死亡還連署的有沒有相同的人，如果有，顯然就是作弊假造。

民進黨團書記長鄭運鵬也說，國民黨這次3個公投案死亡人數幾乎一模一樣，盧秀燕領銜的反空汙公投死亡人數有11849人，郝龍斌領銜的反核食有11534人，林德福領銜的反深澳有11461人，各縣市別比較差距更小，可見得這些往生者「一人死亡，被國民黨剝削3次。」

綠委賴瑞隆則說，從數據中看到，3公投案在高雄市系統性作弊偽造比例也非常高，佔整體偽造比例都將近5成，請高市黨部主委韓國瑜也要對此情形說明道歉。綠委周春米表示，除了死亡連署人數接近外，受監護宣告未撤銷的人數也都在430份上下，非常相近，懷疑是由相同系統做出，已經不是單獨個案，呼籲國民黨不要再糟蹋公投、作賤公投。

(中時 )

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