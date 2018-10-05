狗狗也需訓核心鍛鍊 陪伴飼主健康到老

年輕人模擬年老後的生活樣態，牽毛小孩出去散步都覺得力不從心。(圖／台灣拜耳提供)

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時報周刊

愈來愈多長者有寵物陪伴，但老人家身體機能逐漸退化，毛小孩也會面臨同樣的問題？因此，如何讓毛小孩常保健康很重要。為推廣動物福利並了解長者在照顧毛小孩時面臨的問題，台灣拜耳日前舉辦一場「狗狗的核心鍛鍊訓練與模擬長者照顧寵物體驗」，讓飼主和伴侶動物可以一起健康快樂的迎向幸福熟齡。

台灣拜耳動物事業單位總經理洪明致說，去年台灣拜耳與惠光導盲犬學校合作，邀請台灣大學獸醫專業學院教授黃慧璧醫師，推出為中老年工作犬量身訂做的強化肌力體適能訓練教材，飼主可以按摩為導盲犬放鬆和伸展，放鬆狗狗僵硬的身體，保持肌肉彈性，甚至還可透過復健運動，強化狗狗的核心肌群。

今年的活動把範圍從導盲犬擴大到一般的家犬，除了繼續與惠光導盲犬學校合作外，還邀請狗醫生協會的飼主與狗狗參加體驗，並導入弘道老人福利基金會的「彭祖體驗」。模擬彎腰駝背、視茫茫手無力的老人家，如何餵食狗狗、幫狗狗梳毛，牽狗狗上下樓梯出門散步，還要彎腰撿狗便，甚至還得為它們點藥等。

洪明致進一步強調，台灣已進入高齡社會，未來可能有更多的老人家有寵物的陪伴，需要照顧毛小孩，因此利用這個機會，了解他們照顧毛小孩時可能面臨的問題。像許多老人家可能連彎腰、蹲下都有點辛苦，可以想像出門溜狗，處理狗狗排泄物，對他們而言會有一定的負擔，這些問題都需要大家一起關心。

希望藉由此次活動的機會教育飼主，藉著運動、按摩增進毛小孩健康外，也希望大家能一起關心，集思廣義尋找解方，協助長者與寵物一起迎向更健康幸福快樂的生活。

(時報周刊)

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