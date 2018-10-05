台中》台中第2條捷運28年拍板定案！市政府站將成客運轉乘第二大站

2018年10月05日 12:55 中時 盧金足

台中捷運藍綠線將在「市政府站」交會，市政府站可望成為台中火車站後，全市客運轉乘的第二大站，也是山海屯城區轉乘的重要節點。（盧金足攝）

台中捷運綠線年底將試運轉。（盧金足翻攝）

行政院10月3日發出捷運藍線計畫核定公文給台中市政府，宣告台中第二條捷運正式啟動。市府交通局長王義川表示，捷運藍線最早源自28年前，市長林佳龍上任後，帶領市府團隊克服捷運藍線與BRT競合等困境，歷經千辛萬苦終於為台中市民爭取到第二條捷運。該計畫及興建時程如順利，市府預計2020年動工，2030年通車，捷運藍綠線在「市政府站」交會，市政府站將成為全市客運轉乘的第二大站。

這是攸關軌道路網能否成形的重大建設，交通局已進行綜合規畫、環境影響評估等準備，接獲核定公文後加速辦理，全力往完工通車的目標邁進。

台中市府交通局長王義川指出，捷運藍線爭取過程可說歷經千辛萬苦，台中市長林佳龍三年多前剛上任時，捷運藍線計畫正遭受交通部嚴重質疑，認為與BRT有競合關係，有交通資源重疊的疑慮。

經過市府持續努力溝通，並做出最關鍵的決定「廢除BRT藍線」，改革為優化公車系統並增加班次，以利培養捷運通車前的大眾交通運量，終於說服中央同意，成功讓捷運藍線「起死回生」。

「接獲行政院這張核定公文後，市府相當興奮！」王義川說，這是為市民努力爭取而來的甜美成果，林佳龍得知消息後也相當開心，並指示交通局加速後續作業，相關局處也必須全力配合，全力往完工通車的目標前進。

王義川說明捷運藍線計畫推動史，早在1990省府時期，就有「台中都會區大眾捷運系統規畫」提出，包括紅、綠、藍三線。後來因中央考量高鐵聯外交通需求，優先推動捷運綠線，藍線等計畫停滯。

林佳龍2014年12月25日上任後，將改革BRT缺失以及重新爭取捷運藍線做為優先推動項目，BRT於2015年7月8日廢止並改為優化公車系統後，市府加速捷運藍線計畫，除向交通部保證市府不再推動BRT，也積極透過免費10公里公車等措施，培養足夠的大眾運輸人口。

此外，也繼續提出修正報告，邀集交通部等中央部會實地會勘捷運藍線計畫，歷經多次配合中央意見檢討修正，2016年底通過交通部複審，2017年3月23納入中央前瞻計畫，2018年4月30進一步爭取交通部同意自沙鹿延伸至台中港，2018年10月3日獲得行政院正式核定函，歷時28年，終於宣告拍板定案。

王義川說，捷運藍線正式啟動，與捷運綠線形成十字軸線，加上大台中山手線環狀鐵路同步推動中，成功追分雙軌化工程預計明年完工，台中鐵路高架化5站新通勤車站也將於10月底啟用，海線高架雙軌化、山線高架化延伸新烏日站、海線大甲與山線后里鐵路興建、捷運綠線延伸彰化等計畫，均已納入中央前瞻計畫，加上雙港、大平霧、捷運藍線延伸南投等案也持續推動中，全市軌道路網已具體成形。

台中市府近四年來積極推動捷運藍線，奠定台中捷運路網基礎，捷運藍線將可根本解決台灣大道塞車問題，市府透過分流、斷流、順流的三項策略，包括優化公車專用道、號誌續進調整、慢車道公車減量、百貨公司交維管制等做法，即使能改善部分交通，但長遠來說，每日8.5萬人次的公車運量，還是必須用捷運系統承載。

捷運藍線西起台中港、沙鹿火車站、沿途經過靜宜、弘光、東海三所大學以及百貨商圈、市政府、科博館、中區、台中火車站等重要人流匯集點，類似台北捷運板南線與文湖線在忠孝復興站的交會，台中捷運藍綠線在「市政府站」交會，市政府站可望成為台中火車站後，全市客運轉乘的第二大站，也是山海屯城區轉乘的重要節點。

(中時 )