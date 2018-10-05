讓好書被看見！書展大獎特增「兒童及青少年獎」

2018年10月05日 12:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

北宋黃庭堅有云，「一日不讀書，言語乏味；三日不讀書，面目可憎」。閱讀好處多多，即使數位時代，載體改變，然好書、好的作家仍值得被肯定，特別是國家未來的主人翁，兒童及青少年獎圖書更需要被肯定與被看見！

2019台北國際書展「書展大獎」（Taipei International Book Exhibition Prize），即日起徵件，今年特別新增「兒童及青少年獎」，藉以鼓勵原創童書及青少年圖書創作，首獎名額除小說獎、非小說獎及編輯獎，再添3名，共有10名大獎得主，歡迎大家踴躍報名。

今年書展大獎又為創作者多開了一扇窗！繼2017年為獎勵出版業幕後英雄而設立的「編輯獎」，為了凸顯台灣童書出版的豐富多元，並貼近書展大獎鼓勵全民共讀的宗旨，2019年新增「兒童及青少年獎」，只要內容和形式適合3至18歲兒童及青少年閱讀的華文原創，皆鼓勵報名參加書展大獎的甄選。

台北書展大獎計有「小說獎」、「非小說獎」、「編輯獎」及「兒童及青少年獎」四項。「小說獎」選書為虛構的短篇或長篇故事；「非小說獎」選書為非虛構性的書籍，涵蓋散文、傳記、商業、表演藝術、歷史文化、旅遊、生活設計類（不含詩集）；「編輯獎」今年將整合自製／非自製，依編輯流程所需能力劃分為「企劃力」、「編輯力」、「影響力」為評選標準。

參加資格限自2017年11月1日起至2018年10月31日期間首次出版之中文創作參加徵選。書展大獎得主最高獎金為10萬元，並於2019年台北國際書展開幕典禮舉行頒獎典禮，期望藉由台北國際書展的推動，增加書展大獎書籍之能見度，鼓勵閱讀好書，再度創造書市的銷售成績。

書展大獎報名至2018年11月2日18：00截止，須完成「線上報名」及「寄出樣書」兩項程序，詳細報名方法請參考官網。

1.「線上報名」：報名者請至台北國際書展官網註冊會員〈若已是會員，請使用會員登入〉，線上填寫報名資料。

2.「寄出樣書」：每本報名作品提供評審評選用樣書 1冊，請於完成線上報名後，一個星期內，郵寄至：台北市110信義區基隆路1段180號10樓「財團法人台北書展基金會 張秀珍」收，並註明「報名2019書展大獎」。

(中時電子報)