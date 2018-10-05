酒駕拒攔還撞警 他不逃其實沒事

2018年10月05日 13:00 中時 洪榮志

家住臺南市南區的歐姓男子，涉嫌酒後騎機車回家時，因遭遇警方攔查，不僅心虛落跑，甚至還衝撞員警導致對方受傷，經警方會同熱心民眾將他制伏後，不僅全案依妨害公務及公共危險罪送辦，還吃上多張違規罰單。沒想到，歐某的酒測值只有0.14毫克，如果配合受檢，根本不會吃官司。

警方調查，臺南市警六分局金華所警員周欣宏於本月3日執行家戶訪查勤務時，在南區金華路二段33巷口發現歐某行車不穩，經上前攔查時，歐某加速逃逸，一路上還逆向、闖紅燈、未打方向燈轉彎、行駛禁行車道、蛇行迫近及驟然減速等多項違規方式逃竄，直到新興路463號前，還近距離衝撞周員，致對方右小腿擦挫傷。

由於現場引發不少民眾圍觀，見義勇為的王姓民眾，見周員與歐嫌激烈推擠拉扯，主動協助警方壓制歐嫌，過程中兩側小腿也擦挫傷，支援警力隨即趕抵現場制伏歐某。

警方當場對歐嫌實施酒測，發現酒測值為0.14毫克，並未超過舉發標準，歐嫌見狀悔不當初，供稱他剛在高雄市岡山區小吃店喝完1罐啤酒後騎車返回臺南市，由於曾有3次酒駕紀錄才剛關完出來，駕照也因酒駕被吊銷，因此看到警方攔查，才會一時心虛逃跑拒檢。偵訊後，全案除依妨害公務及公共危險等罪嫌移送法辦外，還一一舉發對方沿途違規行駛行為共計11張紅單。

警六分局當晚除立即致贈慰問金慰勵周員及王民外，臺南市警察局長黃宗仁獲悉此事也親自致電王某感謝其英勇事蹟，並於警察局周報中親自頒獎，公開表揚周姓員警和王姓民眾。

(中時 )