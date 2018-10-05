高雄》最新民調出爐 韓國瑜、陳其邁差距僅2.7％

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(圖／本報資料照，柯宗緯攝)

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉，高雄市長選舉被外界看好有翻盤機會，據最新民調顯示，國民黨候選人韓國瑜支持度為30.8％，民進黨候選人陳其邁則有33.5%支持度，雙方的差距僅2.7%。台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，這次民調在誤差範圍內，高雄非常有可能綠地變藍天，韓國瑜旋風式的選舉，能否跨越萬里長城，是讓藍綠政治版圖變天很重要的節點。

據台灣競爭力論壇5日舉行「決戰大高雄 市長民調發佈會」，結果顯示，韓國瑜支持度為30.8％，陳其邁的支持率則是33.5％，雙方支持度差距僅2.7%，但仍有33.3%尚未表態，與該民調8月時統計雙方差距2.6％相較，幾無差異。

本次民調是台灣競爭力學會在2018年9月30日至10月3日委託全國公信力民意調查公司進行，調查對象是戶籍設在高雄市，年滿20歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查，有效樣本共1075份，在95%信心水準下，在抽樣誤差約為±2.99％。

前行政院青輔會主委李允傑指出，他認為這次高雄選舉，輸贏應在10萬票以內，但要看投票前一天看高速公路遊覽車是不是很多，李允傑表示，韓國瑜已變成南台灣的柯文哲。民進黨在高雄縣執政33年、高雄市20年，高雄一役，會決定2020藍綠版圖。

(中時電子報)

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