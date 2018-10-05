炭鹽觀止！翠玉白菜吃鹽長大83公斤晶瑩剔透

彰化市古月民俗館展出鹽雕的超大版的翠玉白菜，長一公尺，83公斤，依然通透得讓人怦然心動。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
吳敏菁
彰化市古月民俗館展出可以改運、趨吉避凶功效的鹽雕東方媽祖、圓明圓12獸首等展品有74件。（吳敏菁攝）
羅美藝術坊羅廣維提供百餘件典藏品，有炭（賺）大錢、炭（賺）元寶、熊炭（賺）等展品有50件，炭跟賺同音，更有著吉祥好寓意。（吳敏菁攝）

再平凡不過的木炭跟鹽，竟可以變成變身炭雕、鹽雕藝術品！炭不會斷裂嗎？鹽怎麼可以不溶損？彰化市古月民俗館邀請羅廣維為主等10位雕塑藝術家，展出以備長炭和鹽材質的上百件雕塑品，讓大家大開眼界，最教人驚豔是超大版的翠玉白菜，依然通透得讓人怦然心動。

炭雕大師羅廣維表示，炭雕使用備長炭原產地在日本和歌山縣，十分堅硬，與鋼硬度差不多，燒結在1200度的「備長炭」，結合藝術創作，可做為生活中的藝術品，還具有遠紅外線、阻隔電磁波，兼具養生功能。

羅廣維大師還將30年雕塑設計創作的經驗運用在「鹽雕」，和夥伴們研發、克服鹽品易溶損和難塑型的問題，在2009年受邀擔任台鹽公司藝術總監；2016年於義大利展出雕塑個展時，在梵諦岡受教宗方濟各接見，教宗驚豔居然能用「鹽」作藝術品，承諾永久典藏其鹽雕作品「和平」於梵蒂岡，成為台灣之光。

「炭雕」遇到「鹽雕」，這一黑一白的手工創作會激起什麼火花？這次作品在彰化市古月民俗館展出，彰化市長邱建富說，由羅美藝術坊羅廣維提供百餘件典藏品，有炭（賺）大錢、炭（賺）元寶、熊炭（賺）等展品有50件，炭跟賺同音，更有著吉祥好寓意。

另外，可以改運、趨吉避凶功效的鹽雕東方媽祖、圓明圓12獸首等展品有74件，其中一米翠玉大白菜，還用了83公斤的鹽製成，是特別向臺鹽通霄精鹽廠商借而來。展期自即日起至2019年1月1日結束，每天上午9點至下午5點。

(中時 )

讓好書被看見！書展大獎特增「兒… 勞動部TDC人才黃金標語熱烈徵件…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。