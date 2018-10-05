炭鹽觀止！翠玉白菜吃鹽長大83公斤晶瑩剔透

2018年10月05日 13:47 中時 吳敏菁

彰化市古月民俗館展出可以改運、趨吉避凶功效的鹽雕東方媽祖、圓明圓12獸首等展品有74件。（吳敏菁攝）

羅美藝術坊羅廣維提供百餘件典藏品，有炭（賺）大錢、炭（賺）元寶、熊炭（賺）等展品有50件，炭跟賺同音，更有著吉祥好寓意。（吳敏菁攝）

再平凡不過的木炭跟鹽，竟可以變成變身炭雕、鹽雕藝術品！炭不會斷裂嗎？鹽怎麼可以不溶損？彰化市古月民俗館邀請羅廣維為主等10位雕塑藝術家，展出以備長炭和鹽材質的上百件雕塑品，讓大家大開眼界，最教人驚豔是超大版的翠玉白菜，依然通透得讓人怦然心動。

炭雕大師羅廣維表示，炭雕使用備長炭原產地在日本和歌山縣，十分堅硬，與鋼硬度差不多，燒結在1200度的「備長炭」，結合藝術創作，可做為生活中的藝術品，還具有遠紅外線、阻隔電磁波，兼具養生功能。

羅廣維大師還將30年雕塑設計創作的經驗運用在「鹽雕」，和夥伴們研發、克服鹽品易溶損和難塑型的問題，在2009年受邀擔任台鹽公司藝術總監；2016年於義大利展出雕塑個展時，在梵諦岡受教宗方濟各接見，教宗驚豔居然能用「鹽」作藝術品，承諾永久典藏其鹽雕作品「和平」於梵蒂岡，成為台灣之光。

「炭雕」遇到「鹽雕」，這一黑一白的手工創作會激起什麼火花？這次作品在彰化市古月民俗館展出，彰化市長邱建富說，由羅美藝術坊羅廣維提供百餘件典藏品，有炭（賺）大錢、炭（賺）元寶、熊炭（賺）等展品有50件，炭跟賺同音，更有著吉祥好寓意。

另外，可以改運、趨吉避凶功效的鹽雕東方媽祖、圓明圓12獸首等展品有74件，其中一米翠玉大白菜，還用了83公斤的鹽製成，是特別向臺鹽通霄精鹽廠商借而來。展期自即日起至2019年1月1日結束，每天上午9點至下午5點。

(中時 )