傾全國之力推新南向 高金素梅批：民進黨的反共政策

2018年10月05日 13:13 中時 楊孟立 、姚志平 、姚志平

民進黨政府大力推動「新南向」，各部會編列大筆「新南向」預算，無黨籍立委高金素梅今天在立法院總質詢痛批，民進黨傾全國之力推動「新南向」的作法，只有威權時代國民黨推行「反共」政策可以比擬，「新南向政策就是民進黨的反共政策」。

高金素梅的質詢並未要求行政院官員口頭回覆，質詢後書面回覆即可。

高金素梅表示，民進黨政府除了國防部之外，22個部會都編列了新南向政策的預算，而且一年編得比一年還多，這只有威權時期的國民黨政府可以比擬。

高金素梅對閣員說，「用威權時期國民黨的反共政策，類比民主時代民進黨的新南向政策，這樣子的說法你們可能不會同意。如果用另一種方向來說，新南向政策就是新的反共政策，我想所有執政團隊在心裡面會慢慢點頭吧？」

高金素梅痛心指出，冷戰時期，反共政權常常以反共的名義，壓抑民主，進而走向獨裁，把理性的反對者打成共產黨同路人。南韓跟台灣都經歷過冷戰的對抗，也因此用過各種荒唐理由打壓人民、揮霍財政，可是現在兩韓都要簽署和平協定了，台灣卻還在搞對抗。

高金素梅最後更奚落民進黨為了搞對抗，用謊言把人民弱智化，2008年民進黨將兩岸包機直航形容為「木馬屠城記」，只要大陸的民航機一降落台灣機場，坦克車、解放軍就會衝出來，而當時召開記者會的人，正是坐在議場內的「執政高層」（指行政院長賴清德）。

(中時 )