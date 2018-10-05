秦嵐：再好的對象 不契合也會拖累對方

2018年10月05日 13:21 中時 洪秀瑛

秦嵐。（《VOGUE》雜誌提供）

秦嵐。（《VOGUE》雜誌提供）

秦嵐。（《VOGUE》雜誌提供）

成功地演活富察皇后，讓秦嵐一夕之間成為話題人物，湧進許多關愛與注目，再次肯定秦嵐卓越的演技，更為過去飾演反派時的印象重新洗牌，觀眾們認定了這樣一位真實版的娘娘就在眼前。會不會擔心未來的角色無法超越富察皇？秦嵐悠然地說：「其實我不太喜歡給自己施壓，我覺得人在壓力大的環境下無法輕鬆地做自己，我也沒有想要超越，對於一個角色，賦予我更多的是責任，當初選擇富察皇后，乍看她的個性不像其他角色鮮明有張力，但《延禧攻略》播出後，她受到的喜愛超出我的預期，她的溫暖、包容與愛的能量，讓我覺得原來這個社會，觀眾們需要這樣溫暖的感受，這可能是身為演員最有能量的一部分，傳播好的能量給更多人。」

她提到，「20歲時的確想拍很突破性的角色，完成塑造多變演員的目標，過了35歲，有時會覺得能給社會正能量，期盼身邊的人越來越好，擔起更多社會責任，這也是對於演員工作很大的福報，如果有正能量角色，我還是會想多選擇這類。同時，能將富察皇后那段塵封已久的歷史再度帶到觀眾面前，是很榮耀，能夠成為戲中的她也是種殊榮，讓我真的很幸福」。

雖然《延禧攻略》已播畢，但說起富察容音，秦嵐語氣裡彷彿容音還陪伴著她，深愛這個給她帶來不同思路的分身，說自己個性其實很接地氣且樂觀，以前沒這麼跳脫，隨著年紀增長心境轉變開始展現真自我，拍攝時穿上從未嘗試過的性感服裝，秦嵐害羞笑說，娘娘退出長春宮後，就這樣放飛自我了，但站在鏡頭前又立即展露皇后的堅定眼神，不論是秦嵐還是容音，舉手投足都充滿魅力。

私下的秦嵐，不像富察皇后壓抑情緒，開朗又喜愛帶動團體的活潑氣氛，讓拍攝現場笑聲不斷，沒有資深演員的架子，依然謙卑有禮，已經擔任過多次女主角，還有沒有對於未來演員目標上的野心，秦嵐毫不猶豫、率性地回應「我從不給自己訂目標，因為我真的怕失望。」

感恩跟享受當下就好，有時會覺得，顧好眼前，過好每一天是最簡單的道理，我們所有的人生都是由今天組成，如果把廣闊的數字歸成一個單個數=今天=1這個數字來看的話就很單純，我期許自己有簡單的人生，大繁至簡，顧好這個單數就好，不必後悔著昨天的事情，因為它已經過去了，為了昨天傷悲今天又會過不好，我常常晚上躺在床上就想著「今天過去了，明天又是新的一天」，再糟糕的事情都會過去，全新、未知的日子要到來了。

許多人關心這樣完美、受人喜愛的秦嵐，未來的另一半何時出現？秦嵐抱持著樂觀心態，「我一直相信、信仰著愛情，扮演富察皇后時，給予我最深的感觸是，在愛與被愛的關係中，都要學會主動的付出，不是主動爭取、表白，而是付出，先去愛別人，現在人生也走到一個階段，期盼是能找到契合、善良的對象，道德觀、價值觀、物質觀要合得來。

她頗有感觸，「年紀越大，慢慢發現生活變得很瑣碎，人生的方向一定要一致，不能背道而馳，價格觀等契合的話，彼此能夠了解，也能包容對方。我的感情觀是，再好的對象在不和諧的狀態下也會拖累對方。我嚮往的是，在一起內心與感受都是舒服的，每天像是加法，開心是層疊累積上去，即便有吵架，解決後能更加開心，人生已經走到一半，在有限的剩餘時間中，做更有意義的事情吧」。文、圖/《VOGUE》

(中時 )