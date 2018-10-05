LONGCHAMP訂製包萬元不到 輕鬆入手零撞包

LONGCHAMP經典Le Pliage尼龍摺疊包訂製服務，即日起將於全台巡迴開跑。（LONGCHAMP提供）

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LONGCHAMP Le Pliage尼龍系列L號手袋2018秋冬訂製示意圖，手提短把5100元，長背帶5700元，刺繡、壓印需另外計費。（LONGCHAMP提供）
LONGCHAMP Le Pliage尼龍系列後背包2018秋冬訂製示意圖，5300元，刺繡、壓印需另外計費。（LONGCHAMP提供）

法國品牌LONGCHAMP於1993年推出的經典Le Pliage尼龍摺疊包，其輕巧、耐用、好收納等特質，儼然已成為OL及小資女們的標準配備。而在積極鼓吹個人主義的時尚世代中，LONGCHAMP亦於即日起至11月18日止，在全台9間專門店中巡迴舉行「Le Pliage尼龍折疊包訂製服務」，透過選擇自己喜愛的配色、尺寸及壓印或刺繡文字、圖案，打造出幾近零撞包的專屬手袋。

除了基本的小（S）、中（M）、大（L）號3種尺寸選擇外，也加入了旅行袋及後背包款式。首先，消費者可就上肩的長背帶或是手提短把中選擇，再從包含秋冬新色的15個色彩中，組合出包身及袋面條紋的搭配，拉鍊、鈕扣等五金配件，也有銀鎳色、黑銅色、白金色等3種不同鍍層材質。包款表面，則可以加價200元至600元不等的方式，添加包含騎士logo、芭蕾舞鞋、網球拍等刺繡圖案，或是皮革袋蓋上的蓋印服務及包身上的刺繡字母服務，字母刺繡更有12種紗線顏色、3種英文字體等個人化選項，並可在官方網站（https://goo.gl/6fPE5D）上，試玩配色與圖案，打造出別具個人意義的輕奢包款。

「限時訂製服務巡迴時間、地點」

10月05日至10月14日 台北SOGO復興館、台南新光三越 西門店

10月12日至10月21日 桃園SOGO中壢店

10月16日至10月23日 台中廣三SOGO

10月26日至11月04日 高雄漢神巨蛋、台中新光三越 中港店

11月09日至11月18日 台中中友百貨、板橋大遠百、新竹大遠百

(中時 )

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