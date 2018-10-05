反深澳自救會盼北北基候選人承諾 阻建煤電廠

綠色公民行動聯盟吳澄澄（左起）、反深澳自救會長陳志強、綠色和平張凱婷，共同呼籲候選人簽署「反深澳電廠承諾書」。（廖德修攝）

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廖德修

反深澳燃煤電廠自救會與綠色和平、綠色公民行動聯盟上午召開記者會，發起「反深澳煤電廠承諾書簽署行動」，呼籲年底九合一大選，台北市、新北市、基隆市的所有市長、市議員候選人簽署承諾，當選後依職權力阻深澳電廠興建。

自救會長、新北市瑞芳區龍山里里長陳志強表示，自救會已在3日寄出227分「反深澳電廠承諾書」給北北基的市長、市議員參選人，期盼他們簽署回覆。陳志說，綠色和平之前做的健康風險評估報告指出，2025年深澳煤電廠若開始營運，排放的PM2.5對全台都會有不良影響，因此距離電廠最近的北部三市公職候選人都應該站出來，與民眾一起反對電廠興建，阻擋中央政府的決策。

綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄說，解決北部地區能源不足的問題，興建燃煤電廠絕非唯一選項。像韓國首爾就透過節能、提升能源效率、發展再生能源等方法，兩年內省下96億度電力，相當於台灣一座核電廠的年發電量。所以地方政府在能源轉型方面還有很多事情可做，民選公職人員要有決心，在此時做出反煤電承諾。

綠色和平能源專案主任張凱婷則表示，政府要用1千億元蓋一座2025年才能運轉的深澳燃煤電廠，時間還有7年，如果把這些經費用來發展綠能，如太陽能、生質能源、地熱、潮汐等發電方式，更能帶來乾淨永續的電力供應。

張凱婷說，以在屋頂裝設太陽能板為例，綠色和平估計，在北北基桃竹竹宜一共7縣市，工業區、科技園區的屋頂都裝上太陽能板，就可補足供電的缺口，而且不會造成健康的風險。

也因此，自救會與環團要求所有候選人都簽署承諾書，共同反對興建深澳燃煤電廠。陳志強說，他深愛家鄉瑞芳，心疼年長的鄉親因空汙造成的病痛離世；身為中生代的他必須站出來抗拒深澳煤電廠，留給後世子孫好山好水好家園。

(中時 )

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