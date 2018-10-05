文心路人行道高低差 中市府與居民尋求共識

2018年10月05日 13:56 中時 盧金足

台中市議員朱暖英質疑文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程必要性及施工品質。（盧金足翻攝）

國民黨台中市議員朱暖英質疑文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程必要性及施工品質。對此，台中市政府建設局5日表示，文心路路面長年使用未曾大規模整修，加上捷運工程，路面凹凸不平，市民對此多所抱怨；老舊管線更是四十年未換；人行道也崎嶇不平，沿線騎樓地高低落差大，甚至逾50公分，因此，市府除做路平及汰換老舊管線，也徵得居民同意以緩斜坡或階梯銜接騎樓與人行道，對於部分居民與民代希望人行道設置不符規定的斜坡道，後續將持續與居民溝通，尋求共識。

市議員朱暖英5日率民眾抗議文心路施工缺失，質疑「原來的人行道品質以及使用都沒有什麼問題，為何全部要打掉重做？」

建設局表示，文心路除了凹凸不平的路面，及數十年未汰換的老舊管線必須根本改善，人行道更是一大改善重點，市府整體考量，推動「汰管、人本步道、路平」三合一工程，讓公加資源有效運用，避免路面或行人道一再修補。

市府強調，其中，人行道部分，秉持人本原則，希望建構無障礙生活環境，照顧身心障礙同胞、行動不便、老弱婦孺等用路人。因此，包括有效寬度、阻礙情況、人行空間淨高等人行道暢行性，以及鋪面狀況、平整度等安全性，以及舒適性等，都是工程改善追求的目標。

人行道施工過程中發現，文心路沿線民宅騎樓地均有高低差，其中高差大者甚至達50公分，如果人行道高度隨著騎樓地高度施做，勢必造成人行道崎嶇不平。

建設局說，工程施工期間，建設局持續與住民溝通協調，徵得居民同意後，利用騎樓柱間帶設置緩斜坡作為騎樓與人行道銜接方式，若遇高差過大，則利用騎樓柱間帶設置1至2階階梯，遇有身障人士出入需求，則配合留設無障礙斜坡道。

建設局長黃玉霖表示，文心路人行道工程進行中，全線完成15.4公里人行道與騎樓界面的銜接，也逐一與居民溝通協調，絕大多數居民均都能諒解並配合。

針對朱暖英抗議的議題，市府說，在於居民利用騎樓柱間帶施設緩坡配合意願不高，建設局已與民眾溝通至少5次，有部分民眾及民意代表希望人行道方向設置斜坡道，但這是違規行為，且用將造成人行道平整空間縮小約50至75公分，大大影響行人通行安全性，因此市府無法同意。

黃玉霖強調，在尚未取得雙方共識前，建設局將持續與住民協調，創造雙贏局面。

(中時 )