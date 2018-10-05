獲選柏克萊傑出校友 宋楚瑜、李遠哲同獲殊榮

2018年10月05日 13:57 中時 王正寧

美國加州大學柏克萊分校，日前公布東亞區傑出校友，親民黨主席宋楚瑜雀屏中選，他透過臉書表達對母校的感謝。此次獲殊榮的台灣校友還有前中研院院長李遠哲；另有沃爾夫物理學獎得主吳健雄、軟銀集團創辦人孫正義及前美國能源部部長朱棣文等人。

他回憶在柏克萊的那段日子，剛到加州大學柏克萊分校時，在學校外頭租房子，因為房價比較低，還與同學合租，沒有臥房、在客廳裡擺了兩張床，分擔一個月租金50美元。為了賺錢，他還當起房東小孩的保姆。

當時的「女朋友」陳萬水，住在舊金山，與柏克萊大學靠著一條海灣大橋連接，都要等到周末再搭巴士去找她。那時候，還只是個窮小子的宋楚瑜，為了省錢，都在柏克萊校園山腳下車，要再走近一個鐘頭，回到住處。「不過，為了萬水，走再多路都值得～」。

提到母校-加州大學柏克萊分校，宋楚瑜說，在攻讀碩士期間，政治系主任施伯樂(Robert Anthony Scalapino，1919-2011年)，就是對他影響最深的業師之一。他的碩士學位論文，以及對問題的思考、分析與闡述的方法論，就是受惠於施伯樂教授當時的教導。「他不僅是美國東亞研究專家，既是中國通，也是韓國通、日本通。」

他回憶，在美國留學的過程其實不很順利，因為他花了許多時間在打工上面，曾兩度輟學。第一次輟學是獲得加大柏克萊政治學碩士時，為了準備萬水生產的費用，需要賺取一筆比較大的收入。

宋楚瑜第一個正式打工，就在加州大學柏克萊分校的中國研究中心圖書館。這並非只是純體力的付出，還有知識上的累積與加值，是「讀書與打工交叉卻相輔相成」，雖然起點是從圖書館時薪2.75美元幹起，做的是圖書館卡片抄寫工作，像印刻一般的字體，得很專注用心，雖是小事，卻當大事辦，才能將它做好。

這段經驗，至今在他的記憶中，依舊彌足珍貴。因為在圖書館打工，讓他可以廣泛閱讀包括《人民日報》、《解放軍報》、《工人日報》、《光明日報》、《中國青年報》及《紅旗》半月刊等等各種大陸出版的報刊。

(中時 )