拿凶宅超額貸款 男偽造契約涉詐欺

2018年10月05日 14:04 中時 王己由

謝姓男子低價買台北市松山區凶宅，製造比購屋款多六成以上的假交易證明向農會貸款，貸到比原先買屋價金還多的款項，案經台北地方法院審理，合議庭認為，謝施用詐術貸款獲利，依偽造文書、詐欺等罪判他有期徒刑4年，犯罪所得3000萬元沒收。可上訴。

謝男2013年1月22日，以2450萬買下位於松山區一棟大樓7樓的40坪房子，另附加頂樓增建使用權約27坪，檢察官起訴謝明知該屋頂樓加蓋，在2001年9月30日曾發生命案，以致房價較差，才能以2450萬元便宜賣出，卻偽造4050萬元的買賣契約，持向新北市樹林區農會，設定房屋抵押權3120萬元後，貸款2600萬元，明顯超貸。

另農會設定謝的房屋抵押權3120萬元後，房子已無殘值，但2014年3月時，謝又將房屋設定第二順位抵押權480萬元，向趙姓被害人擔保借款400萬，謝後來無法還款，委託房仲代售房屋，全案凶宅超貸才曝光。

北院審判時，謝辯稱，房屋是凶宅，網路上就有揭露，否認犯罪。但合議庭查出，謝辦理借貸抵押的不動產住址是七樓，台灣凶宅網網頁顯示發生兇殺案在「八樓」、即頂樓加蓋，一般人容易誤認房屋並無任何重大瑕疵存在。

合議庭認為，本案當初貸款的農會承辦人員、民間借款介紹人都證稱，凶宅不易轉售，且影響市場價格很大，如果還沒借款前就知道是凶宅，絕對不會出借。謝未對農會、借款人據實以告，屬詐術的一種，成立詐欺取財罪。

判決指出，謝為求貸款順利通過，明知房屋曾經發生命案，卻隱匿資訊，取得農會、友人的借款，影響農會對貸款審核的正確性，犯後雖坦承犯行，但未與被害人和解或賠償，將他判刑4年。

(中時 )