美學者評彭斯演說 認為台灣在美印太戰略扮演要角

美國副總統彭斯4日在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，闡述川普政府對大陸的政策。（圖／美聯社）

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中時

王嘉源／綜合報導

美國副總統彭斯4日在闡述川普政府對大陸的政策時，譴責北京拉走3個台灣在拉丁美洲邦交國，並提到台灣擁抱民主，為所有華人展示一條更好的道路。有美國學者認為，彭斯演說的內容及近來川普政府的其他行動均顯示出，在美國對大陸及印太地區戰略中，台灣顯然扮演一個重要角色。

據美國之音（VOA）中文網5日報導，全球台灣研究中心執行主任蕭良其（Russell Hsiao）認為，彭斯特別譴責大陸奪取台灣在西半球三個邦交國造成台海關係不穩，這是「毫不含糊地指明，北京正加大對台灣的打壓行動，這不僅是一個台海兩岸的議題，也是一個全球性的議題。」

蕭良其說，彭斯的演講最值得注意之處，在於他雖然表示，美國基於三公報及《台灣關係法》的一中政策沒有改變，不過他整篇演說的內容及川普政府的其他行動都顯示出，在美國更廣泛地轉變對大陸及印太地區的做法中，「台灣很清楚地是其中一個重要特色。」

蕭良其還在電郵中告訴美國之音說，彭斯對台灣民主的背書，點明「台灣民主是中國的模範」，是將美國的價值觀放在其大陸政策最前面，也是在對大陸發出訊號說，「自由與開放仍然是美國政府看待台海兩岸關係的中心原則。」

前美國在台協會（AIT）理事主席、現任布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）則在接受美國之音採訪時說，他對彭斯譴責大陸奪取台灣在拉丁美洲三個邦交國的說法感到「有點彆扭」，雖然他不是不同意這種看法。

卜睿哲說：「竊取台灣在西半球三個邦交國是一個事實，不過他還有其他事可以提，而不只是這三件事，並不是因為它們發生在我們這半球因而使它們變得最重要。」

對於彭斯提到台灣民主對所有華人展示更好的道路，卜睿哲認為給台灣民主一個承認是適當的，不過彭斯應該更清楚闡明大陸的行為在一個民主社會中將有何效果。

他說：「我認為給予台灣民主一個承認是適當的，但從這裡再去說，哦，這對所有華人都好…我的意思是說，即便那在原則上是真的，如果能這樣說會更好：正因為台灣是一個民主制度，中國必須考慮到，它的作為對那裡的民意會產生什麼樣的效果。」

彭斯在哈德遜研究所就川普政府對大陸政策發表的演說涉及話題廣泛，除了台灣問題，還談到美陸貿易爭端、大陸在南海的軍事化，並大段提到北京在美國和世界各地擴展影響力、試圖干預美國選舉，影響美國媒體、工商界、娛樂界。

蕭良其認為，從彭斯的演說可以看出，川普政府正在對美國的大陸政策展開一個他們認為早該著手的修正路線，從以往試圖接納大陸、讓它融入自由世界秩序，調整到如今在與大陸打交道時，在政治、經濟、軍事等各方面都必須面對客觀現實的做法。

不過卜睿哲認為，雖然彭斯演講中所觸及的許多議題的確是美陸之間存在的問題，但在對大陸做出如此嚴厲的批評與譴責前，川普政府應該想好北京會如何反擊，因為重要的是，美國該如何引導大陸克制其行為，無論是經濟、政治或是關於台灣，美國都希望看到大陸克制其行為，這才應該是美國的政策目標，「公開羞辱和妖魔化不會讓中國克制其行為。」

(中時 )

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