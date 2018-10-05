新北市選情太緊繃？ 環團痛批：用觀塘換深澳騙選票

2018年10月05日 14:10 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

9月12日環保署環評審查中油第三天然氣接收站環差案，因無法達成不做結論共識，環評委員離席抗議，主席詹順貴（中）因人數不足宣布散會。（資料照片 陳君瑋攝）

「深澳下、觀塘上」的說法果然成真！行政院長賴清德今(5)在立法院表示，如果觀塘案通過，會重新評估深澳燃媒電廠停建可能性。對此環團痛批，兩案明明不同怎麼做交換？行政院雖說重新評估，實為選前不蓋、選後再蓋的一貫欺騙手法，環團「不想再被騙了」。

賴清德今在立法院丟出震撼彈，願意重新評估深澳電廠停建，來換取觀塘天然氣第三接收站順利通過。政策大髮夾彎的背後原因，環團上月即有聽聞。行政院原計9月12日觀塘會通過環評，不料當天5名環評委員退席而無進展；10月3日環評會再開，又只有8名環評委員出席而流會，還一度傳出環保署副署長詹順貴辭職風波。有媒體指出，國慶日前10月8還要重開環評會，行政院通過觀塘案的意志強烈。

聯合報報導，中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫分析，這兩個案子根本跟2025非核家園的政策不相干，他解釋，深澳電廠只有50萬千瓦發電量，2025年才會開始燃煤發電，到底跟政府的非核、減媒有何關係？唯一卡住的是，賴清德「乾淨的媒」無法自圓其說。

用觀塘通過去換深澳停建，不難想像新北市選情多麼緊繃，想藉此拉攏支持者。陳昭倫說，現在民進為了選票及永續執政，就要完全丟棄永續台灣的承諾。

陳昭倫說，從事環保運動逾二十年，陪同民進黨一路走來的環團、NGO組織都無法接受蔡政府的作法，環團「不想再被騙了」。

(中時電子報)