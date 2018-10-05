彭斯批陸所為何來？陸媒提出三個可能

2018年10月05日 14:11 旺報 潘維庭

美國副總統彭斯4日在華盛頓智庫「哈德遜研究所」就美國政府的中國政策發表演說，除了抨擊大陸，並指陸方干預美國2018年期中選舉，陸媒環球時報公共號5日稱，由副總統出面、專門針對中國發表這樣的「檄文」式演講，至少在1972年以來從未有過。

環時稱，彭斯指大陸干預美國期中選舉，但提出的「證據」同樣粗糙，衛報也指其指稱「缺乏支持性的證據」。

該文分析，彭斯這番話是這幾年對中國的「抱怨大集合」，首先，該演講有強烈的幫共和黨和總統競選的味道，調動美國人厭惡外部干預選舉的情緒，將它們盡量轉化為支持共和黨的投票。其次，它想要幫川普擺脫「通俄門」，試圖製造一個「中國干預美國選舉」的全新注意力；第三，還可以幫忙把貿易戰「打下去」。

不過該文也指出，彭斯沒說美國到底想對中國做什麼，一來是該演講目的還是為川普助選，二來是「中國的確沒幹什麼出格的事，想把中國作為戰略對手來對付，實際上很難下手。」

該篇分析指出，中國此時該做的，是有繼續擴大對外開放的勇氣，有在中美關係中「一是一、二是二」，既回擊美方貿易戰，又繼續與美合作的氣量，也要注意不把中美之間的問題，變成中國跟西方世界關係中擴散，也要防止中美關係緊張對國內政策造成負面牽動，「不能讓對美警惕在中國社會擴大化。這一點非常重要，這將是中國社會面臨的重大考驗。也將是一場潛移默化的洗禮。」

(旺報 )