彰化》一軸一環雙樞紐 彰化縣長參選人王惠美提交通政見

國民黨籍彰化縣長參選人王惠美，舉辦首場政見發表會，提出交通建設「一軸一環雙樞紐」主張；許多藍營鄉鎮市長、民代與參選人都到場力挺。（謝瓊雲攝）

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從政24年的王惠美，之前已在黨內政治明星蔣萬安、侯友宜陪同下陸續提出托育與智慧營養午餐等政見，5日更首度在南彰化舉辦大型政見發表會，提出交通政見。（謝瓊雲攝）
從政24年的王惠美(右)首度舉辦大型政見發表會，在學者陳敦基教授(左)背書下，提出未來彰化縣的交通建設藍圖，建構大眾運輸網路。（謝瓊雲攝）
國民黨籍彰化縣長參選人王惠美，在南彰化舉辦首場大型政見發表會，提出交通建設「一軸一環雙樞紐」主張。（謝瓊雲攝）
彰化縣長參選人王惠美（右四）五月中與侯友宜（右三）參訪永靖鄉有機農場，同時發表她的「智慧午餐．健康升級」政策。（資料照，鐘武達攝）

國民黨籍彰化縣長參選人王惠美5日在昇財麗禧酒店，舉辦首場政見發表會，提出交通政見、主張「一軸一環雙樞紐」大眾運輸路網納入前瞻二期，南北彰同步規畫興建捷運，讓便捷交通帶動經濟繁榮，幫助北漂青年洄游返鄉。

「改造彰化、翻轉命運」首部曲記者會上，請來台大運輸工程博士出身的交通學者陳敦基教授到場，為王惠美的交通政策背書，多位南彰化地區藍營鄉鎮市長、民代參選人，和現任縣議員、代表及村里長都到場力挺，會後並齊聲高喊「縣長選惠美、彰化一定水！」

從政24年的王惠美，之前已在黨內政治明星蔣萬安、侯友宜等人陪同下，拜會基層，並提出托育與智慧營養午餐等政見，這次更首度在南彰化舉辦大型政見發表會，提出交通政見。

王惠美表示，加速捷運延伸至彰北、串聯重要市鎮，同時兼顧彰化市東區的、水五金園區的發展需求，進行整體規劃；銜接中捷綠線至高鐵台中站的轉運樞紐，形成彰北「一軸一樞紐」。

為了兼顧彰化縣內產業南北均衡發展，她更主張在彰南地區也應同步規劃並興建捷運，連結彰南各市鎮，再銜接現有的台鐵、高鐵彰化站，形成彰南「一環一樞紐」。「一軸一環雙樞紐」才能為在地居民創造更好的生活、就業的條件，留住在地青年，翻轉人口外流的命運。

王惠美強調，歷任3屆縣議員、2屆鹿港鎮長、2屆立法委員，從政24年來，深刻了解彰化鄉親的需求與期待。彰化縣建縣將滿300年，鄰近的台中不斷成長，彰化縣人口3年來反減少1.2萬人；人口下滑主因就是基礎建設不足，唯有加緊腳步進行交通建設，以大眾運輸網作為城市發展核心，才能形成產業投資的有利條件，增加就業機會和帶動人口成長。

(中時 )

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