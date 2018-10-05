王世堅談葉克膜被醫生狂電！「恰吉」臉僵 鄉民笑噴

2018年10月05日 14:26 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台大外科醫師洪浩雲(左)、台北市議員王世堅(右)。(圖/翻攝自YouTube)

因舉出的數據慘遭醫生打臉，王世堅(右)表情僵硬。(圖/翻攝自YouTube)

王世堅難得在節目中回不了嘴、表情僵，鄉民笑噴。(圖/翻攝自YouTube)

台北市長柯文哲再陷器官移植爭議，台北市議員王世堅昨(4日)上政論節目時大談葉克膜，指控柯P在台大醫院任職期間，使用葉克膜數量過多「醫術跟醫德有問題」。王世堅講得口沫橫飛，但因舉出的數據年代久遠，被一旁的台大外科醫師洪浩雲狂電，王世堅最後臉部表情僵硬、乖乖閉嘴。看到王世堅難得無法回嘴，鄉民回應「在關公面前耍大刀，笑死！」

王世堅在節目中舉出2005年柯文哲投書中國大陸的期刊，指控柯文哲在台大的100年到103年期間，平均一年使用葉克膜的數量比之後接手的團隊還出60%，平均一年就多了350件，讓台大4年多燒了2.8億。不料一旁的台大外科醫師洪浩雲早已憋不住笑狠打臉，宅神朱學恆也出現不屑的表情。

洪浩雲解釋，經過7年，葉克膜早已換了3代，不但體積變小，技術也越來越進步，使用的耗材當然可以延長，認為王世堅用的比較數據錯誤。王世堅可能知道辯解不了就沒再回嘴，連表情都僵了。

節目播出後，鄉民紛紛回應「在醫師面前談醫療，該看病了」、「沒專業別在關公面前耍大刀，真的很爆笑」、「開房堅本來就沒什麼料 只會大聲而已」；還有網友回「笑死」、「阿宅表情超好笑」、「洪醫生一直在憋笑」、「恰吉，你剩沒幾天可當議員了」。

(中時電子報)