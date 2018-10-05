環團：停建深澳電廠正確 但不必犧牲藻礁

環保團體反對深澳電廠，但也不希望犧牲大潭藻礁，右一為綠盟副秘書長洪申翰。（資料照／廖德修攝）

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中時

針對行政院長賴清德今（5）日揆在立法院備詢，提到深澳燃煤電廠「有條件停建」的說法，一向反對深澳煤電廠的環保團體「綠色公民行動聯盟」表示，停建深澳電廠是正確方向，但不需犧牲大潭藻礁生態地景。

綠盟表示，在民間組織集體的持續努力與呼籲下，政府終於有機會懸崖勒馬，表達願意評估「停建深澳電廠」的可能性。作為長期關注能源政策與反對深澳電廠計劃的民間團體，我們更希望行政部門在完整評估後，儘速正式宣布停建深澳燃煤電廠計劃。

但對於行政團隊的「條件說」或「交換說」，我們認為這並不是必然非得如此。我們要再次強調，藻礁生態、北部空品（深澳停建）、中南部減煤與非核政策當然是可以多贏兼顧的，不用擇一犧牲與對立，關鍵鑰匙就是避開生態影響與衝擊的第三接收站替選方案。

不管台北港、林口港、浮式站體或其他更多元的組合替選方案，其實眾多學者都認為技術上是可行的，但因為中油過去長時間的霸道與刻意排除，浪費了許多評估的時間。

雖然過去浪費了很多時間，但更好的替選方案是存在的，現在還是來得及亡羊補牢。環保團體會持續要求政府與中油，應該要以環境與生態作為最優先考量，不要像如過去限縮選項，在天然氣北部接收站的選擇上，找一個最能兼顧多贏的方案，停建深澳是正確方向，但無須犧牲藻礁生態。

(中時 )

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