減輕學生住宿壓力 丁守中：可開放閒置校舍做青年宿舍

2018年10月05日 14:17 中時電子報 綜合報導

選戰激烈，青年與學生住宿壓力成為各方爭議焦點。國民黨台北市長參選人丁守中表示，未來其實可開放部分適合的閒置校舍做為青年宿舍，或透過BOT合建方式，以及改善學校周邊的土地使用分區管制規則，讓政府跟民間積極合作，提供更多學生宿舍地點，化解青年學子的住宿壓力。

丁守中也表示，現在很多年輕人低薪窮忙，台北物價又高，很多學校沒有足夠住宿空間，因此包括青年住宅、勞動條件、就業、居住安全等問題都值得市府重視。

他也強調，尤其因為少子化影響，閒置校舍很多，有些校舍可以開放出來，做為青年宿舍使用，用BOT合建方式，並改變學校校區附近土地分區使用規則，讓民間提供更多學校校舍。而不是像柯文哲只是全面禁止，甚至還要把文化大學學生搬到北投士林科技園區、離學校8公里以外的地方，車程都要5、60分鐘才會到文化大學山上，都是不切實際的做法。

圖／丁守中辦公室提供

事實上，為表達青年對年底選舉關切，包括台大、北大、文化、輔仁、海大、北市大、政大、銘傳等校學生會及青年社團已組成「雙北市長候選人城市論壇」，邀請參選人發表青年為主體的政見，並進行辯論，丁守中欣然同意參加，並向台北市長柯文哲下戰帖，要求柯P不要再逃避，一同參加辯論。

(中時電子報)