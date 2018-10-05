八百壯士明動員挺丁守中國旗趴 藍營基本盤逐漸歸隊

圖／丁守中辦公室提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

2018九合一選舉白熱化，國民黨台北市長參選人丁守中力守藍營基本盤，計畫明天下午在青年公園舉辦國旗派對，訴求光輝十月愛國旗、愛國家，「把中華民國挺起來」。以國軍退役官兵為主體的八百壯士捍衛中華協會也發出動員令力挺。顯示丁守中回防藍營基本盤動作逐漸生效，成功喚起藍營支持者歸隊，內部民調與柯文哲間差距已不到3%。

事實上，隨著市長選情進入最後倒數，現任市長柯文哲和丁守中的民調差距各家不一，為加強鞏固基本盤，丁陣營近期除強打政策牌，也以熱愛中華民國和國旗作為訴求，例如周六活動便主打不能遺忘有94年歷史的中華民國國旗，期待以壯觀旗海紀念光輝十月，以反擊柯文哲各項軟性攻勢。

丁守中日前更私下拜訪「八百壯士」會所，與協會理事長吳斯懷見面尋求支持，吳斯懷也表示，「八百壯士」在年底台北市長選戰將全力支持丁守中。針對明天下午活動，八百壯士也將動員會員，身著協會T恤、帽子，或携帶各院校、期班旗幟，一同為愛國旗活動助陣。

據指出，丁守中與吳斯懷見面時痛斥民進黨政府以操弄意識形態的手法，搗亂社會與國家，否定中華民國，導致民不聊生，兩岸關係緊繃。針對軍公教遭受不公平的年改待遇等問題，丁守中也承諾未來會以地方政府發起大法官釋憲，為軍公教找回公平與正義。

周六下午大型戶外活動，所有黨籍市議員參選人將一同參加，還會和民眾一起撐起「國旗傘」，配合空拍機拍攝，展現愛中華民國、愛國旗的精神。此外，國慶日當天，丁守中位於西區的競選總部開幕，除了藍營檯面上重量級人物將齊聚一堂，也是以「國旗派對」為主軸，呈現丁守中堅定的國家定位與統獨立場。

(中時電子報)

減輕學生住宿壓力 丁守中：可開… 台北》柯文哲標榜省錢還債 姚文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。