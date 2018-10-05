八百壯士明動員挺丁守中國旗趴 藍營基本盤逐漸歸隊

2018年10月05日 14:19 中時電子報 綜合報導

2018九合一選舉白熱化，國民黨台北市長參選人丁守中力守藍營基本盤，計畫明天下午在青年公園舉辦國旗派對，訴求光輝十月愛國旗、愛國家，「把中華民國挺起來」。以國軍退役官兵為主體的八百壯士捍衛中華協會也發出動員令力挺。顯示丁守中回防藍營基本盤動作逐漸生效，成功喚起藍營支持者歸隊，內部民調與柯文哲間差距已不到3%。

事實上，隨著市長選情進入最後倒數，現任市長柯文哲和丁守中的民調差距各家不一，為加強鞏固基本盤，丁陣營近期除強打政策牌，也以熱愛中華民國和國旗作為訴求，例如周六活動便主打不能遺忘有94年歷史的中華民國國旗，期待以壯觀旗海紀念光輝十月，以反擊柯文哲各項軟性攻勢。

丁守中日前更私下拜訪「八百壯士」會所，與協會理事長吳斯懷見面尋求支持，吳斯懷也表示，「八百壯士」在年底台北市長選戰將全力支持丁守中。針對明天下午活動，八百壯士也將動員會員，身著協會T恤、帽子，或携帶各院校、期班旗幟，一同為愛國旗活動助陣。

據指出，丁守中與吳斯懷見面時痛斥民進黨政府以操弄意識形態的手法，搗亂社會與國家，否定中華民國，導致民不聊生，兩岸關係緊繃。針對軍公教遭受不公平的年改待遇等問題，丁守中也承諾未來會以地方政府發起大法官釋憲，為軍公教找回公平與正義。

周六下午大型戶外活動，所有黨籍市議員參選人將一同參加，還會和民眾一起撐起「國旗傘」，配合空拍機拍攝，展現愛中華民國、愛國旗的精神。此外，國慶日當天，丁守中位於西區的競選總部開幕，除了藍營檯面上重量級人物將齊聚一堂，也是以「國旗派對」為主軸，呈現丁守中堅定的國家定位與統獨立場。

(中時電子報)