台東日暉獨特魅力拿下全台第1美 縣府表揚觀光貢獻

台東縣長黃健庭(左)特頒獎牌給日暉集團董事長鄭越才，感謝日暉推廣台東之美。（楊漢聲翻攝）

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日暉國國際度假村奪台灣最美飯店第1名。(楊漢聲翻攝)

今年成立邁入10周年的「台東池上日暉國際渡假村」，在今年剛由知名指標旅游平台舉辦的『台灣最美飯店』票選活動中，經過激烈廝殺，打敗北中南知名飯店，最終獲得全國3萬多名網友喜愛，拿下「全台最美飯店」第1名！因此台東縣長黃健庭，特頒獎牌給日暉集團董事長鄭越才，感謝日暉將台東之美帶給讓更多人知道。

「台東池上日暉國際渡假村」位處自然純淨之美的花東縱谷中心點，擁得天獨厚的自然景觀，仳鄰伯朗大道與大坡池風景區，打造出亞太區最大的頂級渡假VILLA群，每日迎來千人池上渡假觀光人潮，並帶動整體周邊觀光環境及當地就業發展前景。

獲得「全台最美飯店」第1名！台東縣府特別頒贈獎牌來感謝日暉推動台東之美，鄭越才表示，未來將持續努力，營造台東池上觀光美地，精彩感動行銷到世界各地，讓更多旅人看見！

另外，鄭越才自小貧困，因此立志將來有成之時，一定要幫助弱勢。自開幕以來，日暉每年愛心不間斷，免費招待台東全縣數百名貧困弱勢家庭孩童，舉辦中秋慈善餐會。「取之於社會、用之於社會」，日暉期盼能發揮一己之力，不論是推廣觀光還是回饋鄉里，都能盡心盡力，讓這塊美地永留美好。

(中時 )

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