強制超過26年高齡客機退場 2020年元旦起不能再飛

交通部確定2020年元旦起，強制26年以上高齡客機退場，遠東航空將面臨4成飛機不能再飛。（資料照片）

友善列印
中時

交通部部務會報通過「民用航空運輸業管理規則」修正案，確定2020年元旦起強制26年以上高齡客機退場，首當其衝的就是遠東航空，將面臨4成飛機不能再飛。

交通部去年預告高齡機退場相關法案修法，當時原訂超過26年以上高齡機，將延至明年元旦才強制退場。不過後來遠航提出異議，表示新機引進來來不及趕上退場時間，衝擊營運，因此交通部調整修法，將緩衝期增為2年，高齡機規劃後年元旦強制退場。

根據民航局統計，到今年8月，國內民航機共273架，平均機齡7.48年，其中機齡達14年以上的高齡機有37架。華航有18架，包括空巴330-300型、波音737-800型、波音747-400型；長榮則有2架，均為波音747-400型。

而遠東航空機隊有10架，其中8架MD麥道飛機已超過20年，有2架已超過26年，最老飛機甚至超過27年，明年上半年也將有2架機齡邁入26年，總計後年將有4架高齡機面臨強制退場。

目前機齡最高的是群鷹翔國土資源航空公司的BN-2A-26，1987年1月1日出場，機齡高達31.58年。德安有二架BK-117超過27年，後年元旦德安總計三架飛機超過26年。大鵬航空公司也有一架飛機已27.25年，面臨強制退場。

遠東航空表示，正在依飛安精進計畫持續引進新機，除了去年引進的2架ATR72-600型新機，今年下半年將再陸續引進2架同型機，在2019年年底，預計還會再引進波音737MAX8新機，有關主管機關的相關規定本公司積極配合辦理。

(中時 )

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