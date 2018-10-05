撤銷政治受難者罪名 總統抱歉：讓你們久等了

2018年10月05日 14:36 中時 陳君瑋

促轉會選在曾是警總軍法處看守所的喜來登飯店舉行「平復司法不法．刑事有罪判決撤銷公告儀式」，蔡英文總統表示，她正式代表政府向每位等待已久的受難者表達抱歉，「對不起，讓你們久等了，這天真的來得太晚，來得晚總勝過永遠不來，台灣轉型正義過去曾經遲到，現在起因為我們共同努力它將不再缺席。」（陳君瑋攝）

促轉會選在曾是警總軍法處看守所的喜來登飯店舉行「平復司法不法．刑事有罪判決撤銷公告儀式」，蔡英文（中）總統、行政院長賴清德（右）、監察院長張博雅（右二）舉行儀式時突然斷紙。（陳君瑋攝）

促轉會選在曾是警總軍法處看守所的喜來登飯店舉行「平復司法不法．刑事有罪判決撤銷公告儀式」，蔡英文（中）總統、行政院長賴清德（右）、立法院長蘇嘉全（左）、監察院長張博雅（右二）舉行儀式時突然斷紙。（陳君瑋攝）

促轉會宣告撤銷政治受難者的罪名。總統蔡英文正式代表政府向政治受難者抱歉，「讓你們久等了」。她說，來得晚總勝過永遠不來，她期許促轉會用最專業達成法律賦予的使命。

促進轉型正義委員會選在曾是警總軍法處看守所的喜來登飯店舉行「平復司法不法．刑事有罪判決撤銷公告儀式」，以國家立場公開宣告長年承受污名的政治案件當事人「事實上無罪」。今天這是第一批判決撤銷的公告，共1270人確定獲得平反。

促轉會邀請200多名政治案件當事人或家屬到場，也邀請蔡總統、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全和監察院長張博雅等首長共同見證儀式。這是促轉會自5月底掛牌運作以來，首次向大眾展現階段性工作結果。

蔡總統致詞時表示，台灣民主化前有一段很長的黑暗歲月，有很多人不知道什麼原因受到不正當刑求，還有人喪失性命。

總統指出，過去即使對家屬有補償、頒發恢復名譽證書，沒辦法消除錯誤判決紀錄，她很感謝立法院通過促轉條例，感謝促轉會過去幾個月打拚，終於可以公告有罪判決撤銷、還給受難者清白、平反歷史，她知道每個受難者都引頸期盼這天的到來，但還有很多人等一輩子等不到。過去發生的事是政治受難者每天回想的、忘不了的痛苦記憶，她今天在這裡向受難者表示，今天是個重要的日子，她希望今天之後，受難者醒來之後可以放輕鬆一點，好好享受人生。

總統並提到，今天在現場，有很多受難者的家屬和後代，她要向各位家屬說「很抱歉」，無法讓一些受難者親眼見證這一刻，「青島東路三號」一書的作者顏世鴻曾寫下「時間對年輕人是期望，對老人卻是期限」，今天公告撤銷名單中也有顏世鴻，但他年事已高身體狀況不允許他到現場。

總統接著表示，她要正式代表政府向顏世鴻和每位等待已久的受難者表達抱歉，「對不起，讓你們久等了，這天真的來得太晚，來得晚總勝過永遠不來，台灣轉型正義過去曾經遲到，現在起因為我們共同努力它將不再缺席。」

(中時 )