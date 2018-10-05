光棍節不寂寞 潤娥11月11日來台陪你過

潤娥將於11月11日來台陪粉絲度過光棍節。藝凱娛樂提供

友善列印
時報周刊

韓國女子天團「少女時代」成員潤娥(YOONA)將在11月11日光棍節，於台北國際會議中心舉辦個人見面會「YOONA FANMEETING TOUR, So Wonderful Day #Story_1 in TAIPEI」。這一次巡迴見面會從首爾開跑，在曼谷、東京、大阪、香港及新加坡舉行，讓SONE們見識到潤娥多樣的魅力，台北站也是這場巡迴見面會的最後一站，潤娥將展現與在團體內不同的面貌，會演唱什麼歌曲、會有什麼互動橋段，都讓人期待！

今年年初播出的韓國綜藝節目《孝利家民宿2》，潤娥在李孝利以及其丈夫李尚順的濟州島民宿當打工小妹時，所贈送的鬆餅機在節目一播出之後立刻成為超級搶手商品，節目才播出兩個禮拜銷售量就暴增40倍，做鬆餅時的所需材料，播出當月的銷售量更成長117%。「潤娥鬆餅機」引起爆發性的潮流，再次證明這位銷售天后的影響力及人氣。

堪稱「萬能藝人」的潤娥在接受1st Look的訪問時表示，今年的夏天依舊不得閒，除了亞洲巡迴見面會之外，與演技派男星曹政奭所合作的電影「EXIT」，也正在緊鑼密鼓地拍攝當中，甚至最近還以少女時代-Oh!GG團員身份發行新專輯，行程可說是相當忙碌。

潤娥(YOONA) 台北見面會「YOONA FANMEETING TOUR, So Wonderful Day #Story_1 in TAIPEI」預定10月13日中午12點於KKTIX全面開賣，票價為新台幣4800、3900、2900、2200元等四種，相關詳情可洽主辦單位藝凱娛樂官方臉書。

(時報周刊)

告別漫威英雄倒數計時 他拍完《… 「嘴被撐開、口水快流出」被問合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。