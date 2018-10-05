光棍節不寂寞 潤娥11月11日來台陪你過

2018年10月05日 14:38 時報周刊 張毓琪

韓國女子天團「少女時代」成員潤娥(YOONA)將在11月11日光棍節，於台北國際會議中心舉辦個人見面會「YOONA FANMEETING TOUR, So Wonderful Day #Story_1 in TAIPEI」。這一次巡迴見面會從首爾開跑，在曼谷、東京、大阪、香港及新加坡舉行，讓SONE們見識到潤娥多樣的魅力，台北站也是這場巡迴見面會的最後一站，潤娥將展現與在團體內不同的面貌，會演唱什麼歌曲、會有什麼互動橋段，都讓人期待！

今年年初播出的韓國綜藝節目《孝利家民宿2》，潤娥在李孝利以及其丈夫李尚順的濟州島民宿當打工小妹時，所贈送的鬆餅機在節目一播出之後立刻成為超級搶手商品，節目才播出兩個禮拜銷售量就暴增40倍，做鬆餅時的所需材料，播出當月的銷售量更成長117%。「潤娥鬆餅機」引起爆發性的潮流，再次證明這位銷售天后的影響力及人氣。

堪稱「萬能藝人」的潤娥在接受1st Look的訪問時表示，今年的夏天依舊不得閒，除了亞洲巡迴見面會之外，與演技派男星曹政奭所合作的電影「EXIT」，也正在緊鑼密鼓地拍攝當中，甚至最近還以少女時代-Oh!GG團員身份發行新專輯，行程可說是相當忙碌。

潤娥(YOONA) 台北見面會「YOONA FANMEETING TOUR, So Wonderful Day #Story_1 in TAIPEI」預定10月13日中午12點於KKTIX全面開賣，票價為新台幣4800、3900、2900、2200元等四種，相關詳情可洽主辦單位藝凱娛樂官方臉書。

(時報周刊)