振興北海道觀光 華航推秋冬遊機票4折

2018年10月05日 14:38 中時 王思慧

為配合日本北海道震後觀光振興，中華航空宣布，即日起推出台北(桃園)-北海道(新千歲)來回個人機票促銷價12,609元起(未稅)，高雄-北海道來回個人機票促銷價9,700元起(未稅)官網優惠價。相較以往旺季機票折扣約16%到40%不等，吸引民眾趕上年底最後一波秋冬小旅行。

桃園出發的開票及出發日為即日起至11月30日止；高雄出發開票日自即日起至10月31日止，出發日至12月20日止。

根據觀光局資料顯示，2017年台人赴日旅遊人次超過460萬人，比起2016年成長6.9%，日本官方更公布，2017年除了東京外，北海道就是台灣遊客最常到訪的地點。北海道是日本列島四大島之一，到當地觀光旅遊，首要就是體驗壯闊的自然景觀。

秋天披上滿山滿谷的紅葉，雪季、流冰和雪上活動則是冬季最吸引人之處，另外螃蟹、海膽等新鮮海味，更豐富旅遊體驗，讓北海道魅力無限。現在計畫出發正是享受賞秋楓、滑雪的最佳時期。

除北海道優惠價外，華航針對日本、韓國其他航點，也有30天及45天前的早鳥票，開票及出發日自即日起至2019年12月31日止，更多訊息可上購票官網。https://www.china-airlines.com/tw/zh/ 。

(中時 )