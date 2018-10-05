不怕青年票支持度低 國民黨青年部主任翁紹輝樂觀呼籲青年返鄉投票

2018年10月05日 14:35 中時電子報 綜合報導

2018大選在即，年輕族群的投票率一直都較其他年齡層的族群低，要如何鼓勵年輕人投票，又要如何吸引年輕族群，將成為各陣營搶票的重要策略。

國民黨青年部主任翁紹輝就表示，年底的選戰有許多議題可以被討論，例如空污衍生的環境議題、能源議題，又或者青年關心就學、就業、買房議題等，更是需要有大家關注，這當中「青年參與」是相當重要的。翁紹輝表示，年底的選舉攸關著青年的未來，現今青年要的已不再只是小日子、小確幸，如果我們對生活不滿意，那我們就要站出來關心自己家鄉的未來，把自己的這一票投給一個值得託付的對象。

這一年來翁紹輝接任青年部主任，國民黨青年部就活動新聞不斷，積極舉辦不少和年輕族群有關的議題活動，從政治到非政治，從一系列的活動當中，不難看出這次國民黨青年部的換血，充分展現了改革的野心與決心，從國民黨最弱的一塊下手，初次從政的翁紹輝幾乎等於從頭做起，但受訪時他反而樂觀的表示：「雖然年輕人對國民黨的認同感薄弱，但自己在從政前的時間，其實周遭大部份同年齡層的朋友幾乎都沒有什麼政黨色彩，我想這也是我們這一代心裡面對政治的基本底線，就是誰能讓我們的生活過得更好，我們就支持誰。」

現在的大環境讓人民卻對生活失去期待、對政治失去希望，年輕人也逐漸出走，不只離鄉背井北漂，甚至很多朋友出國往市場更大的地方發展，台灣的都市對比起來進步緩慢、發展更是落後，近幾年甚至可以嚴重的感覺到與世界脫軌、被全球邊緣化，翁紹輝最後呼籲，一張選票的力量其實很大，我們這一代不能繼續搞鬥爭來內耗，我們一定得要團結在一起，多關心政治也多參與政治，自己未來的每一步，都要掌握在自己手中。

(中時電子報)