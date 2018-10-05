雲林大成商工弊案 教團：揭弊教師遭秋後算帳

2018年10月05日 14:46 旺報 簡立欣

雲林縣私立大成商工爆發弊案後風波不斷，教育團體全教總5日召開記者會，指偽造文書的不適任教師獲得學校包庇，揭弊教師反而被秋後算帳，全教總並痛批教育部國教署毫無作為，要求國教署立即停止校長及有關人員職務，並指派適當人員暫代。國教署回應表示派任代理校長是董事會權責，「我們仍尊重私校自主。」

全教總理事長張旭政表示，大成商工原本經營還不錯，學生數保持4000人，3年前爆發前校長陳秀娟及其夫婿黃曙曜違法收受營養午餐回扣、掏空校產、偽造文書等，學生數一落千丈，目前僅剩約2000人。

張旭政表示，學校當權者不僅不思回歸正常運作，甚至違法打壓教師會教師，與陳秀娟共同犯有偽造文書罪及行使業務登載不實文書罪的前代理校長紀博仁、人事主任程永賢，經法院判決確定，國教署一再要求移送教評會處理；學校不僅一再拖延，今年7月教評會做出「解聘」決議後，校方竟以「未通知當事人陳述、程序不備」回覆國教署，二人至今仍在校擔任代理總務主任及輔導老師。

此外，學校強迫9位教師（其中8位是教評會委員）離職，其中6位被「強制退休」、3位被「自動離職」；學校原有30位長期代理教師，經過工會努力改聘為專任教師，學校竟要求這30位教師預先簽下空白「自願離職書」，今年更將3位教師「自願離職」；逕行將教師學術研究費刪減至0元並且片面停發等。

張旭政指出，國教署除了發公文要求改善外毫無作為；另外國教署提案至私校諮詢委員會，要求對該校做出「減招」處分，形同讓學校趁機資遣「不聽話」老師。全教總要求國教署即刻依據私立學校法第54條，停止校長及有關人員職務，並立即回聘9位教師、補發學術研究加給。

立委張廖萬堅聲援全教總，表示大成商工一案國教署已發文13次，校方仍沒有相關作為，建議國教署應有明確處分，讓學校正常運作。

國教署高中職組組長韓春樹回應，被涉嫌違法解聘的部分教師已提出申訴，國教署也要求學校依照教師法相關規定處理；片面停發學術加給部分，學校需10月22日前改善，否則將依教師待遇條例開罰；學校尚未針對判刑確定的教師召開教評會一事，國教署已提私校諮詢會並做出減班懲處。

韓春樹指出，派任代理校長是董事會的權責，「我們仍尊重私校自主」；國教署將組成訪視小組前往瞭解，並要求學校改善。

(旺報 )