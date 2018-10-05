爭取2億經費　新竹市將興建香山運動中心

2018年10月05日 14:52 中時 徐養齡

新竹市議員林盈徹5日質詢時，要求市府針對香山陸橋橋下空間做整體空間規畫，爭取香山區新建香山綜合休閒運動館，並保障身心障礙及銀髮族運動權益，打造為新竹市第一座共融式運動館，並關心校園遊具健檢進度，保障兒童遊戲安全。

市府教育處表示，新竹市香山區過去長期缺乏室內運動空間，市長林智堅上任後積極爭取在香山設立多功能運動中心，目前已著手進行先期及工程規畫作業委託服務，同時向中央申請經費補助，盼成功設立室內運動場館，日後香山民眾可風雨無阻享受游泳、健身、打球、跳舞等運動

市府積極向中央申請2億元的工程補助經費，工程將依教育部體育署「國民運動中心規劃參考準則」，預計規畫地上3層、地下1層的建築，1樓設置游泳池區、2樓設置親子體適能中心、韻律教室與桌球場等核心運動設施，並一併規畫共融式遊戲器材與運動器具，讓兒童也能使用。

運動中心另外規畫社區會議室、樂齡運動營養區，提供在地居民與高齡長者聚會與授課的需求，打造樂齡共融的多功能運動中心。

此外，市議員林盈徹與海山里長陳文賢共同爭取香山陸橋下老舊籃球場原地重建，讓嚴重龜裂的鋪面煥然一新，並增加安全圍網、座位區與夜間照明，讓球場舒適度升級，啟用後廣受地方好評。

林盈徹指出，位於海山罟的香山陸橋，其橋下空間功能多元，兼具行政、長照、休閒運動功能，不僅有海山聯里辦公室、海山里集會所、日間托老中心、籃球場等設施，橋下也是附近長輩乘涼聊天的據點。

林盈徹表示，海山罟橋下尚有閒置空間可以運用，市政府應該善用橋下空間，並以桃園國道二號橋下「兒童冒險公園」為例，期許市政府對海山罟橋下空間進行整體規畫，增加居民運動休閒空間。

(中時 )