「淡水環境藝術節」踩街明登場　老街周圍交通管制

2018年10月05日 14:53 中時 高彥哲

「2018新北市淡水環境藝術節」踩街活動，將在10月6日於淡水老街廣場熱鬧登場，今年活動以「淡海輕軌啟航 為愛飛翔」為主題，隊伍總計46支隊伍1300人參加，也因活動適逢週六假期，參加人潮預估將逾數萬人次，當日將進行交通管制，歡迎遊客搭乘大眾交通運輸工具前往，也呼籲自行前往的民眾當日配合交通人員指揮。

淡水分局表示，當日活動預計將湧入大量人潮，針對10月6日12時至當日20時進入淡水中正路車輛進行彈性管制措施，除當地居民的車輛外一律禁止進入，同時也不開放中正路沿線機車路邊停車，屆時將加強各項交通違規取締及拖吊違規停車取締作業，請路過的民眾配合交通管制。

當地居民如欲進入管制地點時，可出示身分證明文件或可透過現場管制人員詢問及改道路線，另管制期間遊客如開車前往，可將機車改停放在捷運淡水站、中山市場、文化等機車停車場，現場共1650機車車位，請遊客善加利用，同時也歡迎遊客搭乘大眾交通運輸工具前往活動現場。

為方便查詢本次活動期間交通狀況，除可透過警察廣播電臺與轄內交通局路況資訊發布外，行前亦可上淡水分局網站 (http://www.tamsui.police.ntpc.gov.tw)查詢相關路況及停車訊息，另管制範圍周邊各管制人員均可立即提供駕駛人相關訊息；民眾亦可透過電話查詢即時資訊與交通狀況(電話號碼：2622-4330）。

(中時 )