《迷霧》極品！欲罷不能的峰迴路轉

2018年10月05日 15:03 中時電子報 柯志遠

池珍熙身分轉換引發討論。（圖／中天電視提供）

《Misty：迷霧》值得推薦給懂戲、愛戲的劇迷。（圖／中天電視提供）

《Misty：迷霧》將在中天上映。（圖／中天電視提供）

「劇力萬鈞，精彩絕論」看起來好像是行銷宣傳的廣告字眼，卻千真萬確是看戲時候由衷的，心裡的OS.。才貌雙全的「百想藝術大賞」影后金南珠睽違螢光幕五年後的回歸大作《Misty：迷霧》收視逐周攀登，整齣戲的編、導、演、製作收獲了全面性的眾口交讚，大陸毒舌網友在公評論壇「豆瓣網」一面倒地給出了逆天的9.3分推崇，緊接著劇型出人意表讓人震撼又感動的《機智的牢房生活》之後，成為2018年第一個必追指數爆表的，登峰造極的超讚韓劇。

《Misty：迷霧》的劇情張力令人屏氣凝神，聚焦強度直追去年的《The Voice》、《被告人》、《隧道》等懸疑劇，唯一不同在以金南珠這位頂尖新聞主播捲入命案所帶出錯綜複雜的人際、情感糾葛為主體軸線。

「大女主」視野的敘事角度讓一波捲裹著一波風譎雲詭的謎團與危機凸顯得更加尖銳與兇險，以讓女主人翁「外在的荏弱VS.精神意識的頑強」在讓人坐立難安的明快戲劇節奏中，對比出一種推理劇少見的幽微、細膩。池珍熙飾演為妻辯護的律師，命案的死者是享譽國際的高爾夫明星，也是箭頭指向的妻子的「外遇對象」，人物的內在矛盾與沖激，鋪墊出角色關係的跌宕、吊詭，也主導著劇情推展的無數轉折，在《Beautiful Mind》導演毛完日一貫沉穩嫻熟的駕馭能力把控下，讓觀眾入戲甚快甚深，並且欲罷不能。

《Misty：迷霧》有《白夜行》、《W之悲劇》這些懸疑經典的扣人心弦，在況味上卻沒有日本推理的疏離和冷冽，情節的「氛圍感」以及角色的「代入感」，都值得一提。看《半澤直樹》的險象環生，你會感到熱血沸騰，看金南珠在《Misty：迷霧》一遍遍反敗為勝，卻讓人看到孤獨、悲壯，好幾個段落甚至不由自主地險些熱淚盈眶，這種勾人的「磁吸」效應有絕大部份得力於女主角在塑造上的完整飽和，一個戲劇角色的「設定」出色我們常常會說演員的好演技詮釋出了人物豐富的「層次」。

《Misty：迷霧》裡的金南珠，這個在「職場傾軋」、「婚姻危機」、「公眾形象」、「涉案嫌疑」等等考驗中都孤軍奮戰的「女主播」，她的層次卻是多面向的：在情感上，她對於身家背景雄厚的丈夫從事業生涯上的「利益需要」，隨著他在自己的涉案漩渦中的不離不棄，而增溫了感情；她對於「全國第一女主播」這個榮耀的名利追求，是一種人生理想的極致目標，也是一種不自知的綑綁（一生的靈魂枷鎖）。

整齣《Misty：迷霧》的故事發展緊扣的是她高潮迭起的衝擊事件，包括新進人氣女主播對她位置的覬覦，包括不為人知舊愛的糾纏，包括警方鎖定她為命案嫌疑人展開的凌厲追查，以及因此而衍生的排山倒海的輿論壓力…，這個岌岌可危的「女強人」對抗的是不同危機平台上的挑戰，卻隨著環環緊扣的劇情推展，呈現出人物的「內在成長」。《Misty：迷霧》的「走戲」精彩，令人目不暇給，「走心」深刻，讓人感同身受，同樣不可多得。

《Misty：迷霧》最初剛揭開序幕，女主播在風口浪尖上面臨著隱藏在風光掌聲背後的風聲鶴唳，讓你以為這是一齣「職場戲」；後來，始料未及的神轉折，女主播想方設法爭取的「獨家專訪對象」竟是多年前無籍籍之名現在卻載譽歸國的，當初被她在追逐事業理想的路途中無情拋棄的「舊情人」，畫風急轉直下，平添了「情感戲」的剪不斷理還亂；再然後，狂亂炸開的命案疑雲把戲的氛圍再一帶，「推理劇」的抽絲剝繭，「懸疑劇」的暗潮洶湧，進一步讓觀眾繃緊了神經。

所以，《Misty：迷霧》就是一個不須硬要在劇種劇型上「歸類」的獨特好戲，具備了不同的戲劇元素，且都有著重磅撞擊的猛烈力道，卻在爐火純青的編、導功力掌舵下取得了完美的平衡，這些元素的處理到位，剪裁精準，《Misty：迷霧》以前四集鋪陳第一段落的戲劇高潮，女主人翁從「證人」身分一變而為承受了謀殺最大的嫌疑的「醜聞」名人，然後，情節往更廣的範圍發展（新人物的登場、新事證的揭露），情感（不論正、反面）往更深處挖掘（幾個主要角色的關係因而產生明顯的化學質變），這樣的書寫結構，雖是連續劇的篇幅，卻與好萊塢電影在結構上「五幕劇黃金比例」的神髓不謀而合。一齣戲之所以好看是可以深入分析的，《Misty：迷霧》在戲劇元素上的豐富，創作能量上的澎湃，以及敘述技巧上的縝密靈動，全都功不可沒。

《Misty：迷霧》不只是講了一個出人意表的精彩故事，故事裡的核心主題也是言之有物發人深省的。難能可貴的是，一個單一的劇情主軸，卻涵蓋了幾個不同的耐人尋味的思維辯證：究竟什麼是新聞的價值？什麼是「社會地位」的價值？什麼是婚姻的價值？什麼是愛情的價值？什麼是公義的價值？甚至，「價值」二字本身的意涵又是什麼？

例如池珍熙從檢察官到律師的身分轉換，代表的是怎樣的自我醒悟，例如一個捍衛正義的訴訟案從法庭上的據理力爭到訴諸輿論的推波助瀾，必須拿捏的分際又在哪裡？例如女主播以強韌的自我意志征服了現實人生的無數難關終於攀上了群眾仰望的巔峰，但沿途失落的是否比獲得的更多？這些饒富深義的命題，呼之欲出卻舉重若輕，並沒有讓編、導在劇情揮灑的起伏上變得沉重，總而言之，不論看熱鬧看門道，《Misty：迷霧》都值得熱烈地推薦給懂戲、愛戲的劇迷們。

最後不得不鄭重強調金南珠演技的鋒芒畢露，身負牽動整個故事推進與轉折的唯一焦點，她的氣場縱橫全局，掌握人物層次的絲絲入扣更是不由得教人歎為觀止，最璀璨風光時，讓人看到蕭索寂寥，最不假辭色冷酷絕情時，卻讓人感到無比悲憫，是一次「導師級」的零瑕疵完美演出。池珍熙的演技向來有著偏硬的線條，這次的人物塑造在外在面貌上顯得壓抑內斂，但感情上的變化，傳神地演繹出了一位遍體鱗傷卻仍一往情深的丈夫角色，細膩至極，感人至極，非常值得喝采。

(中時電子報)