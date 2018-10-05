C羅被控性侵 當晚與女方共舞影片流出

2018年10月05日 15:09 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）被指於2009年性侵曾是模特兒的美國女教師莫尤加（Kathryn Mayorga），英國《太陽報》5日披露事發前在拉斯維加斯夜店的影片，顯示兩人的確有親密共舞，只是隨後發生性關係，C羅認為是雙方合意，莫尤加則打破當時和解協議，提告性侵，有待司法進一步釐清。

在《太陽報》取得的手機拍攝影片中，C羅和莫尤加在夜店的VIP吧台區有擁抱和共舞的親密肢體接觸，但這段影片對釐清性侵疑雲並無助益。莫尤加透過律師表示，C羅後來邀請她到拉斯維加斯「棕櫚賭場酒店」的閣樓套房，卻對她強制性交，C羅則否認他強迫女方就範。

莫尤加委任律師（右）召開記者會說明本案。（美聯社）

事實上，雙方當時對是否為合意性交就有歧見，當時C羅選擇付錢擺平，以28.7萬英鎊庭外和解，條件是莫尤加今後不可重提此事。然而時空環境改變，現在莫尤加認為「我不需要再遵守保密協定」，透過律師強調她要的是「正義」。

儘管這件事發生在9年之前，但美國內華達州此前將性侵的法律追溯期延長到20年。根據報導，在莫尤加方面提告之後，內華達警方也準備對此案重啟調查，以內華達州的法律，若性侵控訴判定有罪，刑期可能是終身監禁。

C.羅納多（中）因為紅牌禁賽，歐冠第2戰只能在看台上當觀眾，左為其女友喬吉娜。（美聯社）

C羅今夏世足賽後，從西甲皇家馬德里轉會到義甲尤文圖斯，但他在本季歐冠首戰瓦倫西亞領到紅牌，也被追加1場禁賽，次役對瑞士的伯恩年輕人隊只能在看台上觀戰。

至於莫尤佳最近重新對C羅提出指控後，已經辭去教師工作，目前並未公開露面，對外發言均透過律師。

(中時電子報)