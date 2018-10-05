台灣自行車節 首屆花東海灣盃開跑

2018年10月05日 15:44 中時 王思慧

台灣自行車活動已經蔚為風潮，交通部觀光局期許能以自行車帶動觀光旅遊的風潮，今年活動以「台灣騎跡、騎心協力」為主題，由觀光局、國家公園、國家風景管理處與縣市政府單位攜手共同主辦，要讓車友能夠以自行車遊山玩水體驗臺灣之美。

「台灣自行車節」活動自2011年舉辦至今已邁入第8年，已然成為台灣最具指標性的自行車活動，也是國內外車友及民眾引頸期盼的自行車壇年度盛事，今日在交通部1樓大廳舉辦記者會宣布正式進入今年活動高峰，並公布今年自行車節六大主軸活動與六大主題。

今年六大主軸活動各有主題，如配合2018海灣旅遊年主題，首度推出的「花東海灣盃自行車挑戰」是以「漫遊」為主題，11月9至11日騎乘欣賞特殊岩岸景觀的「東部海岸」與綠色走廊的「花東縱谷」，並結合全台首座自行車專用道的關山環鎮自行車道設計打卡景點，達到推廣花東美景、帶動觀光產業，強化綠色旅遊、鄉村與部落永續旅遊的精神。

其次，「台灣自行車登山王挑戰」以「登山」為主題，10月26日將邀請國內外好手共同挑戰高難度的合歡山之旅；「騎遇福爾摩沙」以「環島」為主題，11月10日至11月18日由來自世界各地愛好單車人士組隊環島；「日月潭Come! Bikeday」以「環潭」為主題， 11月17至18日舉行；「BIKE台灣 台中自行車嘉年華」以「產業」為主題，10月7日騎自行車推廣台中市自行車活動及低碳旅遊；「Light up Taiwan極點慢旅」以「燈塔」為主題， 10月13日邀約民眾騎自行車造訪台灣極南點鵝鑾鼻燈塔，體驗極點之美。

台灣自行車節已傳承多年，結合自然景觀、在地文化、親子育樂、燈塔等元素，已打響國際知名度，許多海外車友也慕名而來參與賽事，感受台灣以騎乘自行車體驗台灣之美的旅遊模式，台灣的自行車產業逐漸興起，期盼更多外國車友也藉由騎乘自行車來認識台灣，進而愛上寶島。

「2018台灣自行車節」活動官網：https://taiwanbike.tw/Article.aspx?sNo=02000934

(中時 )