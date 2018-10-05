平復不法判決 蔡英文：促轉會第一張成績單

總統蔡英文指出，「反省記憶-平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」是促轉會第一張成績單。（資料照）

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彭媁琳

總統蔡英文總統今日出席「反省記憶-平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，她向受難者與家屬表示抱歉，這次第一波刑事有罪判決撤銷公告是促轉會的第一張成績單，說明了轉型正義不可不做、也不能停止的價值。

蔡英文指出，在台灣民主化以前，台灣曾經度過一段很長的黑暗歲月。當時，許多人無端入獄，有些受到不當的刑求，有些甚至因此失去生命。活下來的，也被迫改變了一生。面對這些傷痛的歷史，很多前輩與家屬一輩子爭取的，就是徹底的平反。然而，過去即使陸續進行補償、頒發回復名譽證書，卻沒辦法消除錯誤的判決紀錄。

蔡英文感謝立法院終於通過促轉條例，也謝謝促轉會這幾個月來的努力，終於可以公告有罪判決的撤銷情形，還給當事人清白，是歷史的平反。每一位受難者前輩都引頸期盼這一天的到來。也有很多前輩等了一輩子，都沒有等到（平反）。

蔡英文要告訴前輩們、受難者代表與家屬，今天是一個很重要的日子，希望今天過後，前輩們可以把心情放輕鬆，好好享受人生，並祝福前輩們身體康健。蔡英文指出，今天現場也來了一些受難者家屬，包括剛出生就跟著媽媽陳勤一起坐牢的洪雪文，也有葉雪淳生前最疼愛的女兒葉小燕、孫女丘安琪，他們都是第一次願意參加政府舉行的公開活動。她要向各位家屬說「真的很抱歉」，沒辦法讓前輩們親眼見證這一刻。

「青島東路三號」作者顏世鴻醫師曾寫下「時間對年輕人是期望，在老年人卻是期限」，這段話敘說他迫切想留下歷史證言的心情。在今天第一波1,270位公告撤銷名單中，也有顏醫師，但他因為年事已高，身體狀況不允許來到現場。

蔡英文也正式代表政府，向顏醫師及每一位等待已久的前輩表達抱歉。她說，「對不起，讓你們久等了」。這一天，真的來得太晚。但是來得晚，總是勝過永遠不來。台灣的轉型正義，過去曾經遲到，不過從現在起，因為我們共同的努力，它將不再缺席。

她說，過去幾個月以來，促轉會的工作確實歷經一些波折。今天的儀式是促轉會第一張成績單，也說明了轉型正義不可不做、也不能停止的價值。她要謝謝各位促轉會委員、以及全體工作團隊的努力。轉型正義不只是平復司法不法而已，更要還原歷史真相，釐清責任歸屬，並透過相關工作的推動，來重建社會信任。

因此，她也期許促轉會，持續用最嚴謹的專業，與時間賽跑，達成法律賦予的重要使命。民主不會走回頭路，轉型正義的價值，也絕不會走回頭路。我們會用最堅定的態度，來記取歷史教訓，走向真正的和解。

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