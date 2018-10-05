李雅靜市政總質詢 質疑花媽宜居城市神話破滅

2018年10月05日 15:07 中時電子報 綜合報導

高雄市議員李雅靜今日（5日）市政總質詢中，針對鳳山五甲地區發展、防洪治水、地下管線工安問題、財政經濟，向市府進行質詢。李雅靜認為，陳菊不斷標榜高雄是「宜居城市」，但「不安全」與「歹賺食」讓宜居城市神話破功，徒留市民感慨「說好的幸福呢？」

李雅靜表示鄰近衛武營國家藝術文化中心的「五甲國宅」因已有多年歷史，整個建築群顯得老舊，安全性也不無疑慮。希望市府在短期內立即解決外牆景觀、漏水問題，中長期透過都更成為結合高級住宅及社會住宅，成為現代化建築大樓。李雅靜也指出，鳳山將近36萬的人口數卻僅有一間地區醫院，顯不充足，因此爭取在人口移入眾多的五甲地區興建醫學中心級的大型醫院，提升鳳山醫療品質，保障鄉親健康權益。

圖／高雄市議員李雅靜 提供

在防洪治水上，李雅靜肯定滯洪池有其功用，但不是唯一解方。市府海綿城市的理念，假如沒有相對應的排水設施更新的配套，雨水被吸納後仍會淹水，因此必須持續地對排水系統的通防斷面設計進行滾動式修正。

在今年8月，李雅靜直擊鳳山污水處理廠「合法」排放大量黑色汙水進鳳山溪。縱使相關單位辯稱排放經過合法程序申請，但仍然對水質造成嚴重破壞，因此李雅靜敦促檢討相關處理流程，要求市府改善。

李雅靜要求市府必須對所有地下管線，包含工業管線與民生五大管線進行全面性健檢、更新正確圖資，以及將管線共構管理，減少近幾年來不斷發生的工安悲劇。同時加速自來水管線更新作業，避免老舊管線破裂掏空地基，形成一個個隱藏版「天坑地雷」，危害市民安全。

過去陳菊表示，12年任期中最自豪的政策是公辦市地重劃。李雅靜指出，這是因為重劃後的抵費地標售是市府的重要財政收入來源。今年初市府團隊引以為豪的達成「零舉債」壯舉，便是因為土地增值稅、遺產及贈與稅、印花稅等不穩定的機會稅大幅增加，以及大量標售公有土地增加的財政收入。簡言之，零舉債靠的是「偏財運」與「賣祖產」。此舉是否妥當，市民自有公斷。

最後，李雅靜指出，無論是當年南星計畫遊艇專區的百億產值、三千個工作機會的政策支票跳票，或是因為政治色彩不同，而阻饒郭台銘在高雄投資，陳菊的所作所為皆嚴重耽誤了高雄的未來。因此，《天下雜誌》近期的「2018幸福城市大調查」，結果高雄整體競爭力在六都中排最後一名，而「經濟力」、「施政力」、「社福力」等重要面向都敬陪末座。陳菊的「宜居城市」神話，全面破功！

(中時電子報)