《經典》雜誌攝影展「壯遊20年」台中文化資產園區開展

2018年10月05日 15:42 中時 盧金足

《經典》雜誌5日於台中文化部文化資產園區舉辦「壯遊20年」攝影展。（圖／慈濟基金會提供）

「壯遊20年」經典攝影展，在文化部文化資產園區共展出了80幅展版、超過200張照片。（圖／慈濟基金會）

「每一張照片都是經典」擁有38座金鼎獎榮耀的《經典》雜誌5日於台中文化部文化資產園區舉辦「壯遊20年」攝影展贈書典禮，精選兩百幅攝影作品照片，分為「發現」、「探索」、「人文」、「關懷」四大主題；文化部文化資產局秘書室科長張政傑、慈濟傳播人文志業基金會《經典》雜誌總編輯王志宏等人出席開幕現場，邀約市民前來觀展。

創刊於1998年的《經典》為綜合人文雜誌，以中文為媒介，全年在各地採訪拍攝的作品不計其數；加上廣納全球各地作家與攝影師的作品，提升雜誌的國際觀與豐富性。

「壯遊20年」經典攝影展，在文化部文化資產園區共展出了80幅展版、超過200張照片。《經典》雜誌副總編輯王志宏表示，《經典》藉由攝影展走出戶外，與市民近距離接觸，期盼帶給市民一場人文薈萃的戶外展覽。王志宏在攝影展現場親自導覽，向與會的貴賓分享照片中所跳動的生命力，以及照片圖說所蘊涵的愛和關懷。

張政傑表示，攝影展結合了寬闊的場地，讓民眾得以在園區內觀賞一張張圖文豐富的照片，透過觀展沉澱靜思，進而培養出關懷社會、愛護地球的大愛情懷。

文化部文化資產局未來除了持續與地方政府合作，共同保存維護全國文化資產外，透過基本資料建檔、詳實的調查研究

、定期追蹤紀錄以保存文化資產的價值與脈絡；藉由建立正確的文化資產保存、管理維護觀念，以及預防勝於治療的保存預防科學，使文化資產得以延年益壽。

《經典》動輒以長達一年、兩年、甚至三年時間完成《西域記風塵》、《鄭和下西洋》、《台灣外來種》、《我們姓台灣》等大型製作；探索史前與當代歷史、世界分合的國度，投入《發現南島》、《考古台灣》、《台灣脈動》、《山國誌》及《唐風綢繆》等報導；最後，在一次次有關社區營造、食品安全、環境保護與自然生態的不間斷報導，貫穿其中的，是不變的人文關懷。

(中時 )