還珠幫范冰冰被貼偷稅標籤 爾康罕見說話了

2018年10月05日 15:20 中時電子報 蔡曉婷

周杰痛批網友落井下石。（圖／取自周杰小先生微博）

大陸女星范冰冰自今年6月來因逃稅傳聞行跡神隱，直到日前判決出爐才在微博現身，而這段期間，「還珠幫」林心如曾低調表示有透過報導知道一些事情，其餘的不方便多說，「爾康」周杰昨晚則罕見曬出范冰冰遭貼「偷稅」標籤的惡搞劇照，直說：「我始終都搞不明白幸災樂禍人的心態」。

周杰去年曾因拍《還珠》時的熱吻疑雲跟林心如槓上，發文說：「當初如果我真的強行舌吻某人，她為何不在當場提出抗議」、「難道我們就是流氓混蛋人家就是聖女嗎？」林心如之後不得不關掉微博評論，今年5月受訪坦承：「那陣子超煩的！」當下只想安靜讓事情過去，不願與之起舞。

風波過去一年後，最近有網友惡意合成《還珠格格》劇照，將林心如、趙薇、周杰等人都抹黑貼上負面標籤，范冰冰也因最近事件被貼上「偷稅漏稅」，對此，周杰昨發文說不明白這種網友幸災樂禍的心態，也不了解貶低別人以滿足自己的行為，「他或者她得勢的時候你羨慕嫉妒，他或者她落難的時候你鼓掌雀躍」，最後更說格局決定命運，「你今天笑話的會不會就是未來的你」。

網友則回應周杰說：「別回覆了。也許你回覆的人只有10幾歲。雞同鴨講。」、「覺得公眾人物犯錯，大家說道兩句不算幸災樂禍吧，畢竟錯就是錯，不是什麼災和禍。但做這種圖玩梗確實挺下三的」、「雖然你說的很對，但是作為來錢快的明星也得承擔一定的話題。一般人誰有閒情逸致來評判某某某？如若不能接受議論，就請高風亮節」、「在這個社會上總有那麼一群人等著看別人的笑話」。

(中時電子報)