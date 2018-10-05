葉克膜殺人？台大婦產科名醫反諷：我深刻懺悔

2018年10月05日 15:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

有人為賣書追殺醫界，抹黑葉克膜成殺人工具，台大婦產科名醫施景中看不下去，反諷自己也該懺悔。他在臉書貼文自承，曾多次受邀國際會議，教導許多國家醫師救人技術，卻被有心人拿來做優生用途，他因此被罵邪惡而無法反駁，為此他要深深懺悔。行文雖未提柯P半字，但看懂的人大讚是「高級諷刺」。

台大名醫施景中專長於高危險妊娠，多年來憑其高超醫術，救助無數危急產婦與胎兒，夙有仁醫之稱。他(4)日在臉書貼出「懺悔錄--一封資深婦產科醫師的告白」，稱過去有人說他誠實正直，現在卻罵他很邪惡、是騙子，他深刻檢討懺悔。

他坦承，自己行醫多年，多年來受邀參加國際會議，教授許多國家的醫師，有關胎兒醫學、超音波的進階應用，以及產科大出血的診斷、處置。這些救人的技術，「我的初衷，是希望能早期診斷胎兒的疾病，讓新生兒醫師可以順利接手，使出生後的胎兒，得到最好的照顧。」

他希望所救的孩子都是好人，但他也知道這絕對不可能。「現在，在某些國家的醫師，應用我的傳授，做『優生』的用途，將有疾病的胎兒引產。」

施景中說，「現在，在某些國家的醫師，應用我的傳授，做『優生』的用途，將有疾病的胎兒引產。」但仍無可避免未會接生到違反社會良善的壞人。「因為我輸出的技術，引起社會未來的危險，我深深感到不安。」

他最後結語說，「當有人罵我是騙子，罵我邪惡，我無法反駁。我懺悔。」

施景中這篇幽默反串文引起網友熱烈迴響，「太厲害了 高級酸」、「請接受我的膝蓋」、「不能同意你更多了！」、「上帝也要懺悔」、「我們該為了使用抗生素而懺悔 因為抗生素可以導致腎衰竭」、「第一眼看完笑到肚子痛，但…重看一次就哭了」、「科技無正邪，唯人心而已。」

(中時電子報)