基市站前客運站無座椅 議員譏「二等公民」

2018年10月05日 15:45 中時 李怡萱

二信循環站階梯路緣石有高低差，常造成長者及行動不便者跌倒。（李怡萱攝影）

基隆市火車站前的國光客運候車站沒有座位，乘客等車需忍受風吹日曬，二信循環站階梯則因路緣石高低差，常造成長者及行動不便者跌倒，市議員莊榮欽指出，基隆明明就有那麼多人通勤上下班，市民卻感覺像「二等公民」，要求市府讓城際轉運站如期發包，並改善二信循環站候車環境。

市議員莊榮欽表示，基隆的城際轉運站年底動工，2年至2年半完工，許多民眾關切進度，因為目前國光臨時候車站非常不便，不僅沒有完善遮雨設施，長者及行動不便者連個座位也沒有，感覺像是「二等公民」。

至於二信公車循環站，許多民眾反映，常有長者因未注意到台階而跌倒，目前為止都無法解決，要求市府儘速改善，讓搭車民眾有安全的上下車空間。

交旅處長李綱說，城際轉運站10月中再度發包，完工後國道客運旅客侯車環境就慧大幅改善，國光客運臨時站設施都是臨時性的，會持續與國光接洽，改善侯車環境。

另外，二信循環站是東岸停車場商場業者要施工改善，幾乎所有公車都會停靠，因此會和商場分開施工，避免交通與民眾侯車不便。目前東岸商場工程已經就緒，循環站也即將做改善。不過，要半半施工還是全部拆除一次施工，市府還在協調，希望把衝擊降到最低。

(中時 )