影》竟在季後賽記錯出局數！ 柳賢振笑得超尷尬

道奇隊投手柳賢振5日在比賽中記錯出局數。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

道奇隊先發投手柳賢振5日7局無失分好投助隊以6比0完封勇士隊，拿下國聯分區系列賽首勝，不過比賽中卻出現有趣小插曲，柳賢振竟然在季後賽記錯出局數，走下投手丘後才發現隊友怎麼都沒動，這才尷尬地笑著走回去。

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4局上柳賢振讓佛瑞曼(Freddie Freeman)擊出內野滾地球出局後逕自走下投手丘，他走了大約5步之後回頭看了場上大概2秒還沒發現異狀，當他已經快離場時才發現隊友怎麼都還在場上，他這才恍然大悟自己記錯出局數，露出尷尬笑容走回投手丘。

回到場上的柳賢振以俐落以3顆球解決馬凱奇斯（Nick Markakis） 收下第3個出局數，終於可以名正言順的走下球場。

柳賢振以104球完成7局投球，只被擊出4支安打，投出8次三振沒有保送、無失分，生涯第2次在季後賽有投滿7局的表現，不只投球內容優異，柳賢振此役3打數還擊出1安打，優異的投球內容助隊以6比0獲勝。

(中時電子報)

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