台中》中市府以「機場園區」概念 帶動台中國際機場門戶計畫

2018年10月05日 15:29 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，「台中國際機場門戶計畫」，以「機場園區」概念帶動周邊土地利用及經濟發展。（盧金足攝）

台中市長林佳龍推動「大台中123」，包含一條山手線、兩大海空港、三個副都心，其中海線雙港副都心部分，以「貨從雙港出，客從雙港入」為目標，市府並提出「台中國際機場門戶計畫」，以「機場園區」概念帶動周邊土地利用及經濟發展，增加周邊支援航空服務及產業專區用地，藉以結合台中機械及航空零組件產業完整上下游供應鏈。

台中市議會5日進行市政總質詢，市議員尤碧鈴關心港區建設，她肯定市府推動「台中港2.0計畫」等許多重大政策，重視地方發展，她並關心草湳舊部落區、海線雙港副都心、台中港2.0計畫。

針對海線雙港副都心部分，都發局長王俊傑表示，市府以「貨從雙港出，客從雙港入」為目標發展，配合清泉崗台中國際機場，提出「台中國際機場門戶計畫」，以「機場園區」概念帶動周邊土地利用，增加周邊支援航空服務及產業專區用地，藉以結合台中機械及航空零組件產業完整上下游供應鏈。

該都市計畫變更程序，今年8月31日經中市都市計畫委員會審查通過，預計10月底前將主要計畫書圖報送內政部提送內政部都委會審議。

此外，市府也提出「台中港2.0計畫」，將港區分為北、東、南三個區段，北段以「北大安、南高美」為主軸，搭配松柏漁港、大安港媽祖主題園區及高美濕地等。

東段以三井OUTLET為中心，引進旅宿飯店、購物商場及相關產業觀光工廠進駐；南段配合綠色新能源產業、國家風力發電政策，招攬相關廠商進駐，活絡地方經濟發展。

針對草湳舊聚落部分，都發局表示，為積極解決台中港市鎮中心商業區南側住宅區及關連工業區(一)西北側因公共設施未開闢、出租耕地承租戶、占用戶、既有工廠聚落等土地低度利用等問題。

市府依「台中港2.0計畫」，配合市鎮中心商業區開發，同步思考市鎮中心北側及南側（草湳聚落）區域土地活化再利用發展，目前正辦理相關都市計畫檢討變更及可行性評估作業中。

尤碧鈴也關切市府積極改善海線排水設施，沙鹿、清水等區域排水成效有目共睹，她並關心南山截水溝目前工程進度。

水利局長周廷彰表示，南山截水溝工程分為兩期，第一期為龍井山腳排水，分為16標，由水利局執行，其中4標(3座橋梁、1處護岸)已完成，目前整體進度已達70％以上；第二期位於沙鹿，屬於新闢截水溝，由第三河川局進行，皆已發包施工，預計108年底整體工程可完成。

針對民政局進行第七公墓公園化，尤碧鈴詢問目前計畫進度，並期待能在公園加蓋一間活動中心，供興農、永寧、永安里居民使用。

台中市長林佳龍表示，市府推行公墓公園化，現代的公園及活動中心不僅具休閒功能也承擔了托老及托幼的角色，市府會全力在此處推動公園建設，提供里民優質的休憩空間。

(中時 )