兩韓聯合舉辦 《10·4宣言》紀念活動

友善列印
旺報

韓聯社5日報導，南北韓於5日上午在平壤人民文化宮聯合舉辦《10·4韓朝共同宣言》發佈11周年紀念活動，這是兩韓首次合辦紀念活動。

韓國執政黨共同民主黨黨首李海瓚、統一部長官趙明均、已故前總統盧武鉉之子盧建昊等160人組成的韓方代表團出席活動，北韓則有最高人民會議常委會委員長金永南、祖國和平統一委員會委員長李善權、最高人民會議副議長安東春、最高人民會議常委會副委員長金永大等3000多人到場。

金永南發表講話說，兩韓領導人簽署歷史性的《板門店宣言》和《平壤共同宣言》給我們民族留下光照千古的功績，兩韓及海外同胞應團結一心，履行這些將給民族統一帶來光明未來的歷史性宣言。

李善權則表示，需盡快啟動兩韓鐵路、公路對接項目，解決開城工業園區和金剛山旅遊項目停擺的問題，落實《板門店宣言》和《平壤共同宣言》。他還提出需盡快啟動兩韓軍事聯委會履行軍事領域協議，並召開紅十字會會談討論離散家屬問題。

當天，兩韓雙方與海外與會者還發布號召文指出，歷史性的《板門店宣言》和《平壤共同宣言》繼承了《6·15宣言》和《10·4宣言》精神，符合全民族統一願望和時代要求，是為早日推進兩韓關係發展、實現和平統一的新里程碑。號召文強調，《6·15宣言》和《10·4宣言》沒有得到履行的歷史不能重演，各方要切實落實《板門店宣言》和《平壤共同宣言》，譜寫和平、繁榮、統一的新歷史。

號召文還指出，兩韓要續寫自主決定民族命運的和平與繁榮時代歷史，讓半島不再有戰爭風險，讓我們的疆土成為沒有核武器與核威脅的和平家園。號召文還寫入了韓朝開展多方面交流、合作與往來，實現民族共同繁榮的有關內容。

(旺報 )

美副總統11月訪日 擬辦經濟對話 女性較長壽秘密！美研究發現原因…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。