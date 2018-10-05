憶亡母！21歲妙齡女跳海輕生 幸遇退潮撿回一命

女子站在王者之弓橋上縱身往海裡一跳，發現海水退潮不夠深，繼續往外海走去。(謝瓊雲翻攝)

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一心尋死的女子獨自走向外海，海水已逐漸深及胸部，輕生意念強烈。(謝瓊雲翻攝)
海巡人員即時上前攔阻，不斷好言相勸安撫她的情緒。(謝瓊雲翻攝)
剛好進港的漁民駕駛膠筏靠近協助將人載上岸。(謝瓊雲翻攝)
在海巡人員和王功漁民協助下，將跳海女子載回岸上，挽回寶貴性命。(謝瓊雲翻攝)
女子回到海巡王功安檢所休息，情緒仍非常低落。(謝瓊雲翻攝)

21歲張姓妙齡女子，5日上午獨自到芳苑鄉王功海邊散心，站在知名景觀橋王者之弓橋上駐足徘徊，海巡人員經過巡邏時發現女子神情有異，整準備主動上前關心詢問，沒想到才靠近，就驚見女子從橋上一躍而下，跳入海中；所幸當時正逢海水退潮，一名近海捕魚作業的吳姓漁民駕駛膠筏正要進港，將女子載回岸上，送醫後無大礙。

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所人員，上午10時30分執行巡邏勤務時，看見張女獨自站立在王者之弓橋上，神情舉止怪異，疑似有輕生念頭，沒想到女子隨即往橋下縱身一跳。當時正值退潮，海水深及女子腰部，女子發現海水不夠深，爬起來後竟還兀自往外海走去，看來死意甚堅。

所幸3名女海巡人員即時上前攔阻，安撫張女情緒，並請返港的吳姓漁民協助以膠筏將她載回岸上，在安檢所內休息；才得知她是因多年前母親在王功過附近過世，舊地重遊，因太過思念亡母，一時想不開才導致輕生念頭。待她情緒回復平穩後被送往二林基督教醫院，治療檢查後無生命危險，即時挽回寶貴一命。

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